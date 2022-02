22.02.2022: Doppelt Glück für Doppelherzen – So viele Trauungen gibt es in und um Grimmen

Grimmen

Eine Menge zweien sind an diesem Dienstag im Datum enthalten – der 22.02.2022 ist ein idealer Zeitpunkt, um in die Ewigkeit einzugehen. Genau richtig für das nächste Beziehungskapitel verliebter Paare, die trotz stürmischen, wechselhaften Winterwetters den Bund der Ehe in Grimmen und den umliegenden Standesämtern schließen wollen.

Verliebt, verlobt und an heute auch verheiratet - Deike und Karsten Brost geben sich spontan am 22.02.2022 das Ja-Wort. Quelle: privat

So auch Deike und Karsten Brost, die sich relativ spontan für das Jawort an diesem Dienstag entschieden haben. Einfach: „Weil es für uns ein besonderes Datum ist. Und auch gut zu merken ist“, weiß die Zukünftige. Weder die kalte Jahreszeit, noch der Wochenbeginn hinderten das Paar, weil „das für uns keine Rolle spielt und wir alles so einfach und unkompliziert wie möglich halten wollen“. Langfristige Planungen eilten dem Tag nicht voraus, da es eine spontane Entscheidung war auf Wunsch der 11-jährigen Tochter.

Doch die Spontanität wurde für das Paar zur Hürde. „Dass es zur heutigen Zeit schwer wird mit der kurzfristigen Anmeldung, ahnten wir. Nach einer kurzfristigen Absage der Standesbeamtin im Wohnort direkt vor der Nase, verschoben wir wider Willen den Termin auf den 03.03“, erklärt Brost und ergänzt: „Völlig traurig informierten wir uns bei Frau Tschernatsch in Bad Sülze, ob Sie die Trauung vornehmen kann. Auf eine positive Nachricht mussten wir nicht lange warten und erledigten alle Formalien in Minuten. So ist der 22.02.2022 auch ein Glücksdatum, um einen neuen Lebensabschnitt nach 14 Jahren Beziehung zu beginnen.“

Im Amt Recknitz-Trebeltal wird es die einzige Trauung an diesem Tag sein. Umso schöner findet Standesbeamtin Melanie Tschernatsch die besondere Geschichte des Pärchens aus Dettmannsdorf. In der Gemeinde Süderholz werden dafür gleich drei Trauungen durchgeführt. Im Rathaussaal in Grimmen stehen zusätzlich zwei Trauungen auf der Tagesordnung. „Das Datum wurde bewusst gewählt und so gewollt. Es wird auch kurz in der Einleitung thematisiert, aber im Vordergrund steht natürlich die Trauzeremonie“, betont Standesbeamtin Sylvia Wehlitz. Doppelt gebucht wurde der 22.02. auch im Amt Miltzow. Die Paare haben explizit den 22.02. als Wunschdatum angegeben. Besondere Daten werden aktuell häufig gewählt, weil es zum Beispiel der Tag des Kennenlernens oder der Geburtstag eines Kindes ist“, sagt Daniel Saß-Schulz, Standesbeamter.

Auch der letzte Rekordtag lag im Winter. „Der 21.12.2021 war auch sehr beliebt. Da gerät die Jahreszeit auch mal in den Hintergrund“, so Saß-Schulz weiter. Der Sommer sei nicht mehr maßgeblich populärer für Trauungen. „Wir haben im Januar schon gestartet und bis Mitte des Jahres sind auch schon Termine breit gefächert“, weiß der Standesbeamte und fügt hinzu: „Auf Wunsch habe ich die Zahlenkombination in die Rede eingebaut. Individuell und persönlich auf das Paar zugeschnitten. Das ist der Luxus eines kleineren Amtes.“

Nicht nur dieses Jahr ein ganz besonderer Tag

Geburtstagskind Luise freut sich jedes Jahr auf den 22.02. Ihr Geburtsdatum will das Winterkind nicht tauschen. Quelle: privat

Pünktlich zum 225. Geburtstag von Arthur Schopenhauer (deutscher Philosoph) am 22.02.2013 kam auch die kleine Luise auf die Welt. „An diesem Tag lag überall noch Schnee und die Sonne schien“, erinnern sich die Eltern. Dass das Datum gerade in diesem Jahr ganz populär ist, spielt für Luise keine Rolle, denn für sie ist jeder 22. Februar ein ganz besonderer Tag – der Geburtstag. In diesem Jahr zum neunten Mal.

Auf die Frage, ob es denn schön sei, im Winter Geburtstag zu haben, antwortet das Mädchen: „Ich mag den Winter und würde mich freuen, wenn es an meinem Geburtstag mal wieder schneien würde.“ Außerdem, so betont sie, sei es ja auch ganz schön, wenn man nach den Weihnachtsfeiertagen nicht so lange auf den eigenen Geburtstag warten müsse. Denn was für Erwachsene oftmals keine Freude auslöst, ist gerade für Kinder doch immer ein ganz besonderes Erlebnis und ein Tag, an dem sie schon früh morgens ganz gespannt den Geschenketisch aufsuchen.

Schade findet die Schülerin jedoch, dass die Feiern immer drinnen stattfinden würden. Als naturverbundenes Kind fände es die 9-Jährige schöner, draußen mit den Freunden zu spielen. Zu ihrem diesjährigen Geburtstag wünscht sie sich eine tolle Feier mit der Familie und würde sich am meisten über einen Hund freuen. „Ob dieser Wunsch jedoch in diesem Jahr schon erfüllt werden kann, wissen wir noch nicht genau.“ fügen die Eltern schmunzelnd hinzu.

Von Christin Assmann