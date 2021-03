Grimmen

Seit diesem Montag können die ersten Nachwuchshandballer wieder trainieren – zumindest unter freiem Himmel. Eine hervorragende Nachricht, nach der sich viele Kinder, Eltern und Trainer seit Längerem gesehnt haben. Seit Mitte Dezember ruhte auch beim Handsportverein Grimmen der Trainingsbetrieb in allen Altersklassen.

Während der Erwachsenenbereich in Corona-Zeiten die Einheiten bereits Anfang November einstellen musste, durften sich die Kinder und Jugendlichen des Vereins seit kurz vor Weihnachten nicht mehr treffen. Und was macht man in solch einer langen Pause ohne den geliebten Vollkontaktsport? Man läuft nach Tokio – und wenn man schon mal da ist, auch wieder zurück.

Grimmens Handballer auf dem Weg nach Tokio und zurück

Wieso nach Japan? In Corona-Zeiten? Was haben sich die Handballer denn dabei gedacht? Ganz einfach! Am 23. Juli sollen in Tokio die 32. Olympischen Sommerspiele stattfinden. Und der HSV Grimmen wollte dabei sein. Wenn auch nur mit einer ganz besonderen Aktion.

Trainer Dániel Soós kam auf eine klasse Idee, um die Gemeinschaft in diesen schweren Zeiten zu stärken und über die sozialen Netzwerke in den einzelnen Mannschaften wieder intensiver in Kontakt zu treten. Und diese lautete: Wir laufen oder radeln in den nächsten sechs Wochen symbolisch zu den 12 044 Kilometer entfernten Olympischen Spielen nach Tokio. „Alle Teams des Vereins waren sofort von der Idee begeistert und so startete Ende Januar die Challenge, an der sich Hunderte Vereinsmitglieder beteiligten“, freut sich Manuel Abé, Vereinssportlehrer des HSV Grimmen.

Eine Mammutdistanz, die der HSV nur als Team meistern konnte. „In den einzelnen Mannschaftsteilen ging es sofort gut los. „Es schien, als hätten alle ihre Sporttaschen gepackt und waren heiß darauf, schnellstmöglich in Japan anzukommen“, beschreibt Abé.

Auf Skiern kamen die Handballer dem Olympischen Dorf näher

„In den ersten zwei Wochen lief alles ziemlich reibungslos. Mit einer rasanten Geschwindigkeit kamen wir unserem Zielort näher. Es wurde geradelt und gerannt und das Schöne an der ganzen Sache – auch die Eltern waren plötzlich mit an Bord und begleiteten ihre Kinder bei der täglichen Sportaufgabe“, beschreibt der Vereinssportlehrer. Und dies war ja das eigentliche Ziel! Nicht in einen Corona-Trott zu verfallen, sondern aktiv zu bleiben.

Doch dann der Wintereinbruch. Eine Woche lang liegt Schnee auf den beliebten Laufstrecken und Radwegen. „Gewiss hätte dies ein Knackpunkt werden können“, gibt Manuel Abé zu. Doch der HSV Grimmen zeigt im leichten Schneechaos, Willensstärke und Kreativität. Denn während viele weiterhin die Laufschuhe schnürten, spannten sich andere Handballer sogar Skier unter und rissen damit Kilometer um Kilometer ab.

Das Ergebnis: Nach vier Wochen ist das Olympische Dorf erreicht. Zwei Wochen eher als gedacht. Also Füße hoch und sich entspannt über die Leistung freuen? Nein – so ticken die Handballer der Trebelstadt einfach nicht. „Nach zwei, drei kurzen Absprachen war uns klar, wir haben noch zwei Wochen und in denen laufen wir wieder zurück“, beschreibt Manuel Abé und sagt: „Und aufgrund der kürzeren Zeit, nehmen wir die Eltern und Großeltern mit.“ Und diese ließen sich nicht zweimal bitten und sammelten ebenfalls fleißig Kilometer.

So kamen die Mitglieder, Fans und Familien des HSV Grimmen am Freitag wieder in Grimmen an. Knapp sieben Wochen haben sie so für die 24 088 Kilometer gebraucht.

Reaktionen der „Olympia-Reise“

Eine starke Leistung, von der alle Beteiligten begeistert sind. „Es hat super viel Spaß gemacht. Die Kinder und deren Eltern waren so motiviert“, sagt Trainer Daniel Lemke, der sich im Februar selbst die Skier unterspannte und am verschneiten Strand jede Menge Kilometer sammelte.

„Wir haben die HSV-Challenge gerne unterstützt. Die Kinder und ich waren durch den Blick auf die Sportuhr und die erreichten Kilometer stets motiviert und konnten somit auch den einen oder anderen Extrakilometer herauskitzeln“, äußert sich Mutter Sandra Havemann begeistert.

„Es hat alles super gepasst. Wir konnten die Zeit – in der wir nicht trainieren konnten – trotzdem durch die Challenge verbunden, gemeinsam verbringen. Nun hoffen wir, dass schon bald alle Mannschaften wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen können“, sagt Manuel Abé.

Und eines wird bleiben: Der HSV Grimmen war bei den Olympischen Spielen – wenn auch nur durch diese kreative Aktion.

Von Raik Mielke