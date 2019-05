Reinkenhagen

25 Bierzeltgarnituren wurden am Wochenende in Reinkenhagen gestohlen. Die Gemeinde Sundhagen feierte dort am Sportplatz in Nähe der Turnhalle ihr zehnjähriges Gemeindejubiläum mit den Einwohnern und Gästen. Bierzeltgarnituren hatte sich die Kommune unter anderem vom Technischen Hilfswerk ( THW) ausgeliehen.

„Leider haben wir bisher niemanden gefunden, der den Diebstahl beobachtete“, sagte Bürgermeister Helmut Krüger. Er bittet um Hinweise jeder Art unter Telefon 01713649064.

Gleichzeitig geht sein Dank an alle Helfer, die für das gute Gelingen des Festes zum Gemeindejubiläum beitrugen.

Almut Jaekel