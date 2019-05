Wittenhagen

62 Lieferanten aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus den Regionen, in denen die Bela-Kunden zu Hause sind, präsentierten sich bei der 25. Bela-Hausmesse am Sonntag in Wittenhagen. Dazu kamen einige Eigenmarken von Bartels-Langness, was Bela eigentlich bedeutet. Ludwigsluster Wurst- und Fleischprodukte, Illes Brause der Sachsenquelle, Biere der Störtebeker Brauerei in Stralsund, und Biere der Insel-Brauerei in Rambin auf Rügen zählen beispielsweise dazu.

Die Bela vertreibt aber auch Produkte aus der unmittelbaren Umgebung wie veganes Eis der Firma Prolupin in Grimmen und Wildprodukte von Wildbret MV aus Neuendorf in Süderholz.

Die Bela Handels GmbH gibt es bereits seit Juli 1991 in Wittenhagen. Mehr als 200 Mitarbeiter sind im Zentrallager in Wittenhagen tätig, davon 160 direkt bei der Bela, informiert der Vertriebs- und Niederlassungsleiter Mathias Scheunemann. 15000 Mitarbeiter gebe es in der gesamten Bela-Gruppe, davon 2000 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Produkte werden aus dem kleinen Wittenhagen nach ganz Mecklenburg-Vorpommern ausgeliefert, aber auch nach Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 25 eigene Lkw und 30 Fahrer gehören deshalb zur Firma. 250 Kunden, wie Famila-Warenhäuser, Markant-Märkte und vor allem Einzelhändler gibt es in MV, 700 Kunden sind es insgesamt.

„Hier in Wittenhagen haben wir unser Lager für Trockenprodukte, Tiefkühlware, Haushalts- und Drogerieartikel“, sagt Manja Lange, Leiterin des Vertriebsinnendienstes. Das Frischelager für Molkereiprodukte, Obst und Gemüse ist in Geschendorf in Schleswig-Holstein. Die Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren, die ihr Angebot den Kunden bei der Messe präsentierten, beliefern ihre Kunden aber beispielsweise direkt und nicht über das Lager. Nur die Abrechnung erfolgt über die Bela.

Johannes Krüger von der Störtebeker Brauerei ist zufrieden mit der Kundenresonanz während des Messetages. „Die Nachfrage ist gut“, sagt er und erzählt, dass alkoholfreies Bier stark im Kommen sei.

Gleich nebenan bietet Maik Petritzki von der Rambiner Inselbrauerei auf Rügen unter anderem drei neue Sorten an: Baltic Gose, Baltic Farm und German Coast. Bei Bela-Geschäftsführer Frank Braun kommt die Insel Kreide, ein mit kreidehaltigem Wasser gebrautes feinperliges und fruchtiges Bier besonders gut. Mathias Scheunemann probiert eines mit japanischem Hopfen und Wittenhagens Bürgermeister ist von Insel- Kap, einem dunklen Bier mit Kaffee-Aromen, begeistert.

„Die Bela ist in der Gemeinde ein wichtiger Arbeitgeber direkt vor der Haustür“, sagt Bürgermeister Frederic Beeskow. „Und für unsere Gemeinde bin ich natürlich sehr froh, dass so viele Händler nach Wittenhagen kommen und wir dadurch bekannter werden“, sagt er weiter. Klar mache diese Messe in der Vorbereitung viel Mühe, gibt Scheunemann zu. Aber sowohl Lieferanten als auch Kunden seien zufrieden und hätten Nutzen davon. Immerhin besuchten Vertreter von mehr als 100 Märkten die diesjährige Messe.

Almut Jaekel