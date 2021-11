Insel Rügen

Nun wird es ernst. Wie der Landkreis Vorpommern-Rügen mitteilt, gelten aufgrund der hohen Corona-Zahlen ab Mittwoch neue Maßnahmen der Warnstufe „Orange“. Zuletzt war der Landkreis drei Tage lang vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) als „Orange“ eingestuft worden. Ab Mittwoch sind neue Regeln zu beachten. Hier ein Überblick:

Wo gilt: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene?

In bestimmten Bereichen gilt die 2G-Pflicht: in Kinos, Theatern, Konzerthäusern, Opern, kulturellen Ausstellungen, Museen, etc., Gaststätten, Bibliotheken, Archiven, für Chöre, auf Märkten und Volksfesten oder bei touristischen Dienstleistungen (Reisebusse, Bootsverleih). Auch in Tierparks, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Tanzschulen oder Soziokulturellen Zentren sowie beim Besuch von Diskos und Clubs sowie Indoor-Freizeitaktivitäten gilt 2G. In anderen Bereichen, in denen noch keine 2G-Pflicht besteht, wie körpernahe Dienstleistungen, gilt die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet).

Nicht verpflichtend, aber empfohlen: Selbsttests und Kontaktbeschränkungen

Bürgerinnen und Bürgern wird vom Landkreis empfohlen, sich vor privaten Zusammenkünften zu testen (Schnell- oder Selbsttest). Dies gilt insbesondere für nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen.

Insbesondere Bürgerinnen und Bürgern, die nicht vollständig geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, wird empfohlen, bei privaten Zusammenkünften in der Öffentlichkeit und in geschlossenen Räumen die Zahl der Menschen, mit denen sie Kontakt haben, möglichst gering und den Personenkreis konstant zu halten.

Den Bürgerinnen und Bürgern wird empfohlen, in Innenräumen generell eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und auch im Freien überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Was gilt für Schule und Sport?

An Schulen, im öffentlichen Personennahverkehr und öffentlichen Einrichtungen gilt die 2G Regel nicht. In Schulen hat aber jede Person, die sich in einem Schulgebäude oder in und auf schulischen Anlagen aufhält, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Für den Vereinssport der über 18-Jährigen wird die 2 G-Regel eingeführt, gleiches gilt für Zuschauer beim Profisport.

Welche Personen sind von dem 2G-Modell ausgenommen?

Neben den geimpften und genesenen Personen, gibt es Personenkreise, die trotz der fehlenden Impfung und Genesung Zutritt zu Veranstaltungen und Einrichtungen erhalten. Das betrifft Kinder unter 7 Jahre, Kinder bis 12 Jahre bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests.

Bis zum 31.Dezember gilt das auch für Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren und Schwangere, jeweils bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests. Auch Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen können, sind von der 2G-Regel ausgenommen, bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests

Welche Lebensbereiche sind von dem 2G-Modell nicht betroffen?

Geschäfte, die der Grundversorgung der Menschen dienen. Das umfasst Geschäfte mit überwiegendem Sortiment für Lebensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte und Reformhäuser. Aber auch Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte. Blumenläden, Großhandel und der Einzelhandel von Bekleidung, Schuhe, Bücher, Zeitungen sind ebenfalls von der 2G-Regel ausgenommen.

Die 2G Regel gilt nicht für Dienstleistungsbetriebe mit Ausnahme der körpernahen Dienstleistungen, Friseure und Betriebe des Heilmittelbereiches, Krankenhäuser, Arzt- und Zahnarztpraxen, Psychotherapeutenpraxen, sonstige Praxen, soweit medizinische, therapeutische oder pflegerisch notwendige Behandlungen angeboten werden.

Die Maßnahmen in Stufe 1 (grün) und 2 (gelb) gelten zusätzlich zu denen in der Stufe 3. Diese Maßnahmen und folgende Informationen sowie weitere aktuelle Informationen sind auch im Corona Infoportal MV unter dem Link: www.mv-corona.de veröffentlicht.

Von Anne Ziebarth