2G kommt nicht in Frage: Schlagerparty in Grimmen wieder verschoben

Grimmen

Die Schlagerparty muss erneut verschoben werden. Diese Entscheidung der Stadt fiel jetzt: Die Party mit dem privaten Hörfunksender „Schlager Radio“ findet aufgrund der derzeit auf gelb stehenden Corona-Ampel im Landkreis Vorpommern Rügen nicht wie geplant am 16. Oktober statt.

PCR-Tests nicht zumutbar

„Laut derzeitigen Bedingungen für Veranstaltungen dürfen aktuell nur Genesene, Geimpfte und PCR-Getestete an einer solchen Veranstaltung teilnehmen“, erläutert Stadtsprecher Thorsten Erdmann die derzeit gängige und erlaubte Vorgehensweise. Dieser Test koste aktuell etwas mehr als 150 Euro. „Das können und wollen wir keinem Besucher zumuten“, sagt Bürgermeister Marco Jahns. Und diese Ausgaben würde wohl auch kaum jemand in Kauf nehmen, um eine solche Veranstaltung besuchen zu dürfen.

Jahns hält nichts von der 2G-Regel, nach der lediglich Geimpfte und Genesende zu einer Veranstaltung zugelassen werden. „Die Landesregierung in Schwerin mache es sich mit dieser Variante sehr einfach und schiebt den schwarzen Peter den Veranstaltern oder in diesem Fall der Kommune zu. Wir sollen entscheiden und so die Diskussionen darüber abfangen“, so Jahns.

Marion Quaas, Vorsitzende des Dorfvereins Neuendorf, der die dortige „Gösselstuv“ betreibt – allerdings eine wesentlich kleinere Location als das Grimmener Kulturhaus – will 2G-Veranstaltungen dagegen nicht vollständig ausschließen. Bisher arbeiteten sie dort allerdings noch nach dem 3G-Prinzip: Geimpfte, Getestete oder Genesende haben Zutritt.

„Solange die Corona-Ampel im Kreis auf Grün stand, ging das alles unkompliziert“, berichtet auch sie. Natürlich würden sie alle Angaben kontrollieren. Sehr viele öffentliche Veranstaltungen gebe es derzeit aber noch gar nicht in der „Gösselstuv“. Wohl aber Familienfeiern, der Tanzkreis und die Skatspieler treffen sich beispielsweise wieder regelmäßig, für Ende November ist das traditionelle Eisbeinessen geplant. „Wir sind noch nicht wieder so weit, dass wir Abendveranstaltungen durchführen, für die wir dann ein volles Haus brauchen, damit sie sich rentieren“, sagt Marion Quaas. Dann könnte eventuell auch 2G in Frage kommen. Denn mit dieser speziellen Regelung sind etwa doppelt so viele Besucher zugelassen.

Auslastung bei 2G zu gering

Das Problem mit der Gästebegrenzung bei 3G kennen auch die Grimmener: Selbst wenn man das 3G-Modell mit PCR-Test fahren würde, dürften nicht alle Gäste in den Saal, denn in der Coronaverordnung ist festgeschrieben, dass dann nur die Hälfte der Platzkapazität genutzt werden darf.

Im Fall des Grimmener Kulturhauses „Treffpunkt Europas“ wären das 500 Stehplätze. Es sind aber noch über 820 bereits verkaufte Karten im Umlauf. „Wen soll man aussperren, um den Anforderungen gerecht zu werden. Wer müsste seine Eintrittskarten wieder abgeben?“, fragt Pressesprecher Thorsten Erdmann, der die Veranstaltung seit 2018 gemeinsam mit dem Berliner Radiosender organisiert.

Haben keine andere Wahl

„Wir haben also gar keine andere Wahl, als noch einmal in den sauren Apfel zu beißen und die Schlagerparty erneut zu verschieben“, ist er von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugt. Ursprünglich war die beliebte Veranstaltung für Mitte März 2020 geplant. Seitdem werden interessierte Besucher regelmäßig wegen der Corona-Pandemie auf einen möglichen späteren Zeitraum vertröstet.

Eine komplette Absage kommt für die Organisatoren nicht in Betracht, da es immer noch Kartennachfragen gibt und sehr viele Gäste, die signalisiert hätten, dass sie nun auch noch bis zum Frühjahr warten könnten, erzählt Erdmann. Als neue Termine für die Schlagerparty stehen der 2. oder 23. April zur Debatte. „Wir werden die Tanzveranstaltung definitiv durchführen, nur leider nicht am 16. Oktober sondern frühestens im April 2022. Darauf haben sich Stadt und „Schlager Radio“ geeinigt. Und auch die Künstler haben signalisiert, unbedingt sein zu wollen“, hieß aus dem Kulturhaus.

Von Almut Jaekel