In Krummenhagen in der Gemeinde Steinhagen wird in diesen Tagen ein stilles Jubiläum begannen. 30 Jahre lang gibt es in dem Ort den Verein Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen. Einst ein Anfang der 1990er-Jahre ins Leben gerufenes Projekt, um die damals vorherrschende hohe Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufzufangen. Heute – drei Jahrzehnte später – hat sich der Verein neu ausgerichtet und hofft, nach der Corona-Pandemie wieder durchstarten zu können. Die OSTSEE-ZEITUNG traf nun den Vereinsvorsitzenden Egbert Zietz und die neue Managerin Sandra Boy. Eine Jubiläumsveranstaltung kann und wird es vorerst nicht geben. Dennoch blicken die beiden auf sehr bewegte 30 Jahre Vereinsleben zurück.

In den 1990er-Jahren bis zu 130 Leute in den verschiedensten Projekten betreut

Mit Unterstützung des Arbeitslosenverbandes gründete sich vor fast genau 30 Jahren der Verein Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen. „Damals gab es eine hohe Arbeitslosigkeit und viele Leute waren auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe“, sagt Vereinsvorsitzender Egbert Zietz und erklärt: „Die Idee unseres Vereins war es, das ländliche Leben wiederzubeleben. Und dies durch Aspekte wie Selbstversorgung und Handwerk in den Dörfern. Zentrum des Projektes war von Beginn an der Ort Krummenhagen in der Gemeinde Steinhagen.

Zu Spitzenzeiten waren hier 130 Leute in den verschiedensten Maßnahmen beschäftigt. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen boten hierbei den nötigen Spielraum, um verschiedenste und sehr facettenreiche Projekte aufbauen zu können. So konnte der Verein zahlreiche Angebote machen. Es gab unter anderem einen Pferdestall mit der Möglichkeit, zu reiten, ein Heuhotel, einen Campingplatz, die Orchideenwiese, einen Sinnespfad, Ferienangebote, an denen jährlich bis zu 5000 Kinder teilnahmen, einen landwirtschaftlichen Zweig, eine Gärtnerei, ein Catering-System, den Lehmbau, die Töpferei oder Weberei und eine Einrichtung für die soziale Betreuung.

Spätestens im Jahre 200o – nach Abschaffung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – musste der Verein sich aber neu orientieren. „Uns war schon einige Jahre vor der Jahrtausendwende klar, dass sich der Verein mit seinen zahlreichen Angeboten ohne die ABM-Gelder kaum tragen kann“, sagt Egbert Zietz.

Zehn Unternehmer gründeten sich aus dem Verein heraus

Darum versuchte der Verein ökologische Firmen aufzubauen, die dann eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hatten. Über Jahre hinweg geschah dies mit großem Erfolg. Denn bis heute gab es zehn Firmen, die sich aus dem Verein heraus ausgliederten. Aber auch diese Zeiten sind längst vergangenen, denn die letzte Ausgliederung fand im Jahre 2006 statt – in persona Claudia Resthöft, die den Alten Pfarrhof in Elmenhorst wieder aufbaute.

„In den 1990er-Jahren und auch noch in den frühen 2000ern waren wir für viele spätere Unternehmer ein sehr attraktives Sprungbrett“, meint Egbert Zietz.

Doch die – ab dem Jahre 2000 – fehlenden ABM-Kräfte rissen ein großes Loch in das Vereinsleben. Sowohl aus wirtschaftlicher als auch personeller Sicht. „Uns fehlten damals nicht nur die Gelder, sondern insbesondere auch die Macher, die den Verein über Jahre hinweg geprägt hatten“, beschreibt der Vereinsvorsitzende.

Eine Umstrukturierung musste her. Es brauchte ehrenamtliches Engagement und neue Ideen. So konzentrierte man sich im Jahre 2013 auf ein neues Projekt. Es entstanden Unterkünfte mit 32 Betten. Hiermit wollte man vor allem Schulen ansprechen und als Anlaufpunkt für Seminare attraktiv sein.

Zurück zu den Wurzeln: Künftig wieder vermehrt Umweltbildung mit Kindern

Kurz gesagt: Es ging zurück zu den Wurzeln. „Die Arbeit mit Kindern sollte im Vordergrund stehen und dies vor allem im Bereich der Umweltbildung“, betont Zietz. Ein Projekt, das bis heute besteht und das nach der Corona-Pandemie weiter intensiviert werden soll. Darum wurde im Dezember des vergangenen Jahres auch eine neue Managerin eingestellt. Sandra Boy – bekannt als Bürgermeisterin der Gemeinde Deyelsdorf – will den Verein künftig prägen.

„Ich bin aktuell bereits in Gesprächen mit vielen Schulen und Vereinen. Wir stellen unsere Angebote vor und wollen auf uns aufmerksam machen“, erklärt Sandra Boy. In Corona-Zeiten gibt es derzeit natürlich keine Klassenfahrten, aber die Vorbereitungen für die Zeit nach der Pandemie sollen dennoch getroffen werden.

Darum realisiert der Verein momentan auch ein neues Projekt. In einem der Häuser entsteht eine Kinderküche. Hier sollen die jungen Gäste künftig unter kinderfreundlichen Bedingungen selbst kochen können.

