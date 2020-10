37-Jährige aus Groß Rakow tröstete Senioren durch die Corona-Krise

Grimmen

Sandra Tribehs ist wichtiger Teil des „ Pflegeteams Ostseeküste“ in Grimmen und weiß, wie sehr gerade die älteren Menschen in den vergangenen Monaten unter der Corona-Krise litten. Viele seien öfter allein gewesen und haben sich sehr einsam gefühlt, sagt die 37-Jährige aus Groß Rakow. Das Pflegeteam versuchte, sich in dieser Zeit mehr Zeit für die Senioren zu nehmen. „Wir haben viel erzählt und waren öfter als sonst für sie einkaufen. Es gab viele Tränen, auf allen Seiten, wenn sie uns erzählten, wie sehr sie ihre Familien vermissen.“

Bei Sandra Tribehs und ihren Kollegen fanden die Senioren offene Ohren. „Ihre Trauer traf mich mitten ins Herz. Es tat mir leid, wenn sie am Fenster standen und uns gewunken haben“, sagt die sensible Pflegehelferin, die täglich etwa zwölf Menschen betreut und selbst zwei Kinder hat. Ihren Job liebt sie sehr. „Die Menschen brauchen Hilfe und wir bekommen viel Dank und oft auch ein Lächeln zurück. Das tut gut.“

Von Carolin Riemer