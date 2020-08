Elmenhorst

Am Sonntag gegen 15 Uhr kam eine 38-jährige Fahrerin auf der Straße „Neu Elmenhorst“ in einer Rechtskurve zunächst ins Schlingern, danach von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mit ihrem Fahrzeug. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Schaden an ihrem Citroen schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Von Carolin Riemer