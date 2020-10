Grimmen

Am Mittwoch erwischte die Polizei in Grimmen einen 38 Jahre alten Mann, der ohne Führerschein und ohne Versicherung auf einem Quad unterwegs war. Die Polizei stellte den Mann im Garagenkomplex der Dr.-Otto-Nuschke-Straße. Er steht zudem unter Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest schlug positiv auf THC und Amphetamine an.

Von Carolin Riemer