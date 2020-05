40 Steine wollen in Grimmen gefunden werden

Grimmen

In den kommenden Tagen und Wochen lohnt es sich bei einem Spaziergang durch Grimmen noch aufmerksamer die Umgebung zu erkunden. Warum? 40 weitere, farbenfroh gestaltete Steine wurden im Stadtgebiet verteilt. „Verantwortlich“ dafür ist die Grimmenerin Stefanie Heinrich-Iden, die sich damit an einer 2019 ins Leben gerufenen Aktion beteiligt.

Wie kam es zu dieser verrückten Idee?

Im Oktober 2019 gab es bei Facebook plötzlich eine neue Gruppe. Unter dem Namen „MV-Steine“ postete eine Stralsunderin bunt bemalte Steine. Zuvor hatte sie bei einem Spaziergang mit ihrer Enkelin in Schleswig-Holstein drei sogenannte „Küstensteine“ gefunden. „In unserem Nachbar-Bundesland gibt es diesen Trend schon länger. Die Stralsunderin fand diese Aktion so toll und hat auch für Mecklenburg-Vorpommern solch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen“, erklärt Stefanie Heinrich-Iden und sagt: „Und jetzt in Corona-Zeiten wurde aus dieser Idee schlagartig ein Internet-Trend, an dem sich bereits Hunderte Leute beteiligt haben.“

Was genau hat es mit den bunten Steinen auf sich?

Wie die Stralsunderin auf der Seite erklärt, sei dies für viele Familien im Homeoffice in Pandemie-Zeiten ein toller Zeitvertreib und Ausgleich gewesen. Die Steine werden nach dem eigenen Geschmack bemalt. Zudem kommt auf die Rückseite der Titel „MV-Steine“. Dann werden diese irgendwo hingelegt. „Ich persönlich habe meinen ersten Stein im Stralsunder Zoo gefunden und wollte diese Aktion unbedingt auch nach Grimmen holen“, beschreibt Stefanie Heinrich-Iden. Gesagt – getan, gestaltet die Trebelstädterin 40 Exemplare und verteilt sie im gesamten Stadtgebiet. „Ich kann nicht so gut malen, darum habe ich die Servietten-Technik angewendet“, erklärt sie.

Den Finder, einige gab es auch schon in Grimmen, sollen die Steine dann ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Jeder kann entscheiden, ob er den Stein behält oder ihn einfach woanders hinterlegt, so dass er wiedergefunden werden kann.

Die Idee der Facebook-Gruppe ist es, dass die Finder ein Foto vom Stein machen und kurz darüber informieren, wo sie ihn gefunden haben. So lässt sich für die Gestalter gut nachvollziehen, welchen Weg die bunten Steine bereits zurückgelegt haben. „Einige Exemplare haben es bereits von Mecklenburg-Vorpommern aus bis nach Bayern geschafft“, informiert Stefanie Heinrich-Iden und hofft auf weitere Teilnehmer aus der Trebelstadt.

Von Raik Mielke