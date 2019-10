Ein Schaden von insgesamt 9000 Euro entstand bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Grimmen. In der Tribseeser Straße fuhr ein 86-Jähriger am Freitagnachmittag ungebremst auf den vorausfahrenden Wagen auf und geriet danach in den Gegenverkehr. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt.