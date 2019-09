50 Jahre Schule in Kandelin

Kandelin

Großer Bahnhof am Samstag auf dem Schulhof der Grundschule Süderholz in Kandelin. „Wir wollen heute den 50. Geburtstag unserer Schule feiern. Ich selber bin erst seit einem Jahr Schulleiterin und darum war es auch für mich, in Vorbereitung auf den heutigen Tag, sehr spannend einen Blick in die vergangenen fünf Jahrzehnte zu werfen“, begrüßte Schulleiterin Annemarie Noack die rund 300 Gäste.

Am 31. August 1969 von Bruno Allin feierlich eröffnet

Am 31. August 1969 wurde die Schule in Kandelin durch Bruno Allin, seinerzeit 1. Sekretär der Kreisleitung der SED, feierlich eröffnet. Damals als Polytechnische Oberschule „ Clara Zetkin“. Erster Direktor der Schule war der inzwischen verstorbene Siegfried Pötten. Im Jahre 1990 wurde die POS dann in eine Grund- und Realschule umstrukturiert. Damals lernten mehr als 200 Kinder in der Schule und wurden von 19 Lehrern unterrichtet. Bis zum Jahre 2006 behielt die bildende Einrichtung in Kandelin diesen Status, ehe sie in eine reine Grundschule umgewandelt wurde. Heute ist sie die einzige Grundschule der Gemeinde und trägt den Namen „ Grundschule Süderholz“. Eines der größten Ereignisse war der Turnhallenbau im Jahre 1986. „Viele Jahre lang wurde eine tolle Chronik geführt. Leider gibt es nach der Wende einige Lücken. Anlässlich unseres Jubiläums, haben wir alles nochmals aufgearbeitet und präsentieren dies in einer kleinen Ausstellung“, informierte Schulleiterin Annemarie Noack die Gäste.

Inzwischen ist ein kleines DDR-Museum entstanden

Eine ganz andere, aber nicht weniger interessante Ausstellung hatte der Kandeliner Jörg Matern vorbereitet. Seit acht Jahren sammelt der Süderholzer originale Sachen aus DDR-Zeiten. Inzwischen umfasst seine Sammlung rund 4000 Stücke. „Ich war im ganzen Norden unterwegs. Sowohl auf Flohmärkten, als auch bei Privatpersonen. In meinem Haus in Kandelin ist über die Jahre ein richtiges kleines Museum entstanden“, beschreibt er und sagt: „Ich habe mir gedacht, anlässlich dieses ganz besonderen Jubiläums, stelle ich einfach mal alle Artikel zum Thema ’Schule’ aus.“

So konnten die heutigen Schüler, aber auch deren Eltern und Großeltern eine Zeitreise in ein Klassenzimmer zu DDR-Zeiten unternehmen. Alte Schulhefte, FDJ-Hemden, aber auch Schulranzen begeisterten die Besucher.

„Eine super Idee, denn so konnten wir unseren Kindern auch mal zeigen, über welche Sachen wir uns früher gefreut haben und wie in etwa unser Schulalltag aussah“, meint Besucherin Martina Seelig.

Jörg Matern hatte eine kleine Ausstellung vorbereitet. Das Motto lautete „Schule in der DDR“. Quelle: Raik Mielke

Kniffliger Fahrradparcours und viel zu Schlemmen

Au dem gesamten Schulhof herrschte währenddessen buntes Treiben. Besonders beliebt bei den Kindern war der knifflige Fahrradparcours, bei dem sie fahrerisches Geschick, aber auch die Kenntnis von Verkehrsvorschriften nachweisen mussten. „Die Strecke war gar nicht so einfach, weil es so viele Hindernisse gab und man immer noch auf die Verkehrszeichen achten musste“, erklärt der fünfjährige Theo Rockmann, der den Parcours am Ende aber mit Bravour meisterte.

Ein weiterer Anziehungspunkt waren die modernen Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Süderholz. „Ich durfte ins Auto und sogar einen echten Feuerwehr-Helm aufsetzen“, war der sechsjährige Dominik Schröder total begeisert.

Zwar wurde das Jubiläum nicht wie anlässlich des 20. Geburtstages im Jahre 1989 über eine ganze Woche begangen. Aber die drei Stunden auf dem Schulhof und im Schulgebäude werden alle Beteiligten sicher auch nicht so schnell vergessen.

Der Fahrradparcours hatte es in sich. Doch Theo Rockmann (5) meisterte ihn mit Bravour. Quelle: Raik Mielke

Von Raik Mielke