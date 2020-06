500 Kilogramm Kupfer in Tribsees gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Tribsees

In eine Lagerhalle im Grammendorfer Weg in Tribsees brachen Unbekannte am Wochenende ein und stahlen Kupferteile mit einem Gesamtgewicht von circa 500 Kilogramm. Den Stehlschaden schätzte die Polizei auf circa 1500 Euro. Sie bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Wie die Polizei informiert, haben sie die Täter zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle verschafft und daraus die Kupferteile entwendet. Wer in der Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Anja Krüger