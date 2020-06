500 Liter Diesel bei Schönenwalde aus Lkw gezapft

Schönenwalde

Am Wochenende machten sich Unbekannte an zwei Lkw zu schaffen, die am Bahnübergang bei Schönenwalde an der Bundesstraße 194 abgestellt waren. Wie am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr der Polizei gemeldet wurde, wurden aus einem der Lastkraftwagen 500 Liter Diesel gezapft.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger