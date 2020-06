52-Jähriger hält Grimmener Polizisten in Schach

Grimmen/Böhlendorf

Polizisten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers (AVPR) Grimmen hielt am Freitag ein 52-jähriger Mann aus Greifswald in Schach.

Das erste Mal an diesem Tag hatten die Beamten am frühen Morgen mit dem Mann zu tun. Gegen 6.45 Uhr wandten sich Mitarbeiter der Star-Tankstelle am Gewerbestandort Pommerndreieck an die Leitstelle. Dort war der Greifswalder aufgefallen, weil er die Tankstellen-Angestellten bepöbelte und beschimpfte.

Als die Beamten des AVPR an der Tankstelle eintrafen, war der Mann bereits weg – mit einem VW Polo in Richtung Autobahn, wie den Polizisten berichtet wurde.

15.30 Uhr: Unbekleidet den Vorbeifahrenden in Böhlendorf gegrüßt

Um 15.30 Uhr wurde der Leitstelle dann ein wohl verwirrter, unbekleideter Mann an der Landesstraße 23 gemeldet, der den Hitlergruß zeigen soll. Wieder wurde auch ein Polo gesehen. Aber auch dort trafen die Polizisten den Mann nicht mehr an. Lediglich ein Hemd wurde gefunden.

16.15 Uhr: Auf der A 20 mit Hitlergruß auf sich aufmerksam gemacht

45 Minuten später sorgte der Greifswalder erneut für Aufsehen. Kraftfahrer, die auf der Autobahn 20 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Grimmen unterwegs waren, meldeten der Leitstelle kurz vor der Trebeltalbrücke bei Tribsees einen Polo, der auf dem Standstreifen stand, und einen Mann, der den Vorbeifahrenden den Hitlergruß zeigte.

Im stauenden Verkehr vor der Trebeltalbrücke stellten die Beamten des AVPR schließlich den Polo fest, mit dem der 52-Jährige unterwegs war. Der Mann versuchte zwar noch zu Fuß zu fliehen, als er die Polizisten wahrnahm, kam aber nicht weit.

Endstation Krankenhaus

Da weder Alkohol noch Drogen der Grund für das auffällige Verhalten des Mannes verantwortlich zu sein schienen, zogen die Polizisten einen Notarzt hinzu. Per Krankenwagen wurde der Greifswalder schließlich in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht.

Von Anja Krüger