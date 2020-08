Sundhagen/ Grimmen

Ein warmer Geldregen erreichte die Region an einem warmen Freitag: Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) besuchte zunächst die Feuerwehrleute Sundhagens. Einen Zuwendungsbescheid über 30 000 Euro aus dem Strategiefonds hatte er im Gepäck. Das Geld wird in neue Einsatzkleidung investiert. Auch die Gemeinde legte noch einmal 30 000 Euro aus der Haushaltskasse für die Sicherheit dazu. Etwa zwei Drittel der ehrenamtlichen Lebensretter können sich zunächst über die neue Ausrüstung freuen. 88 Feuerwehrleute in fünf Löschgruppen gehören zur Feuerwehr Sundhagen.

Großer Dank an Feuerwehrleute

Für Harry Glawe ist es eine Herzensangelegenheit: „Nach den schlimmen Bränden im vergangenen Jahr, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Feuerwehren gut ausgerüstet sind. Sie sichern ja auch die Autobahn und die Bundesstraße ab und leisten technische Hilfe zwischen Stralsund, Grimmen und Greifswald.“ Auch für das kommende Jahr gibt es bereits Pläne. Die Feuerwehr Grimmen soll eine neue Drehleiter und die Feuerwehr Reinkenhagen ein neues Löschfahrzeug bekommen.

Chor benötigt neue Kleidung

Auch der Stadtchor Grimmen konnte sich gestern über einen Zuwendungsbescheid freuen und bedankte sich bei Harry Glawe mit freudigem Gesang. 15 000 Euro investiert das Land in den Chor, der bereits seit 1983 in Grimmen existiert. 3000 Euro steuerte die Stadt Grimmen dazu und weitere 1000 Euro kamen von der Ehrenamtsstiftung.

Chorleiterin Anke Krey und ihre 44 Sängerinnen und Sänger können von dem Geld nun ihren Probenraum in der ehemaligen Erich-Weinert-Schule renovieren. Außerdem werden sie neue Notenständer und Notenmappen kaufen, sagt die Chor-Chefin: „Wir können auch endlich unsere verschlissenen Tische und Stühle aus den 80er Jahren ersetzen.“ Eine Investition lag Harry Glawe ganz besonders am Herzen: „Kaufen Sie sich von dem Geld neue einheitliche Hemden und Blusen, damit sie bei Auftritten ein einheitliches Bild nach außen tragen.“

Von Carolin Riemer