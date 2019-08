Voigtsdorf

600 Liter Diesel wurden in der Nacht zum Montag aus einer Tankanlage eines Landwirtschaftsbetriebes an der Landesstraße 27 in Voigtsdorf gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei informiert, wurde der Diebstahl bereits am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr festgestellt. Der Schaden wird auf circa 660 Euro geschätzt.

Wer in der Nacht zum Montag etwas Auffälliges bei der Stallanlage beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 03826 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger