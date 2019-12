6000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in Grimmen

Grimmen

Totalschaden an einem Nissan Micra, hoher Sachschaden an einem Skoda Rapid: Das ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf dem Kaschower Damm in Grimmen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 6000 Euro. Personen sind bei dem Unfall nicht verletzt worden.

Wie die Polizei informiert, beabsichtigte die 52-jährige Nissan-Fahrerin aus Grimmen, vom Kaschower Damm in die Greifswalder Straße abzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten, was wohl die dahinter fahrende 22-jährige Fahrerin des Skodas übersah und auffuhr.

Von Anja Krüger