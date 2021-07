70+1: Gransebiether Fußballer feiern ganz besonderes Jubiläum 

Gransebieth

Lange war es ruhig um Gransebieth und den dort ansässigen Fußballverein „SV 1950 Gransebieth“. Vor zwei Jahren stand der Verein kurz vor dem Aus. Doch dies hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Der Fußball lebt wieder in dem kleinen Ort der gleichnamigen Gemeinde. Im vergangenen Jahr wollte der Verein sein 70-jähriges Bestehen feiern. Doch die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung.

Nun ist es aber soweit und die große Party zum „70+1 Jubiläum“ kann stattfinden. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Eric Kerkow, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, über die Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren und die Pläne für das große Volksfest am 14. August auf dem Sportplatz der Gemeinde Gransebieth.

Vor zwei Jahren stand der Fußball-Verein vor dem Aus

„Wir sind hier auf dem Fußballplatz aufgewachsen und auch schon unsere Eltern und Großeltern haben hier gekickt. Wir hatten vor zwei Jahren ganz einfach die Verantwortung, diese Tradition weiterzuführen“, sagt Eric Kerkow.

Damals stand der Verein sowohl personell als auch wirtschaftlich vor dem Aus. „Wir hatten noch 20 Mitglieder, darunter 13 aktive Fußballer. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Durch großes Engagement unserer Mitglieder und externe Helfer ist es uns gelungen, den Verein wiederzubeleben“, erklärt Kerkow. Inzwischen sind es knapp 80 Mitglieder. Und sogar eine Frauen-Fußballmannschaft hat sich gegründet.

Unterstützung durch Sponsoren

Aber nicht nur personell stand es sehr schlecht um den Verein. „Spiel-, Trainingsplatz und vor allem der Sanitär- und Umkleidetrakt sind in einem beinahe unzumutbaren Zustand. Wir haben daraufhin begonnen, durch die finanzielle Unterstützung diverser Sponsoren und das Engagement unserer Vereinsmitglieder, die ersten Veränderungen voranzutreiben“, betont Eric Kerkow.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inzwischen wurden ein neues Spielfeld angelegt, die Kabinen in Eigenarbeit saniert und insgesamt dem Verein neues Leben eingehaucht. „Die wenigen Spiele, die in Pandemie-Zeiten stattfinden konnten, waren allesamt gut besucht. Dies gilt auch für die Partien unserer Damenmannschaft“, freut sich Kerkow.

Treffen am Spielfeldrand

Bei den fußballerischen Duellen gibt es immer einen kleinen Imbiss, die Leute aus den umliegenden Gemeinden treffen sich am Rande des Fußballplatzes wieder, und die Pläne zur Entwicklung des Vereins sind – so sagt Kerkow – bei weitem nicht abgeschlossen.

„Unser großes Ziel ist es, den alten Dorfkonsum wieder auf Vordermann zu bringen. Erst Gespräche und Planungen diesbezüglich laufen bereits. Diese Räumlichkeit soll dann ein Treffpunkt für alle Generationen werden. Man könnte dort dann beispielsweise auch Seniorensport anbieten“, erklärt Eric Kerkow. Doch aktuell ist dies noch Zukunftsmusik – aber, wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende erklärt, man müsse sich stets neue Ziele setzen, um den Verein voranzubringen.

Großes Dorffest mit Sport, Spiel und Party

Erst einmal soll nun aber kräftig gefeiert werden. Am 14. August lädt der Verein zum „70+1 Geburtstag“ ein. Auf dem Sportplatz soll es dann so richtig zur Sache gehen. „Als sportliches Highlight findet ein Match unserer Herrenmannschaft gegen die erste Vertretung der SG Reinkenhagen statt“, sagt Kerkow. Der Anpfiff soll um 14 Uhr sein.

Bereits eine Stunde zuvor geht das bunte Treiben auf der weitläufigen Sportanlage los. „Wir haben uns für alle Generationen etwas einfallen lassen“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Für die Kinder gibt es etwa eine Hüpfburg, das beliebte Kinderschminken, Ponyreiten und viele weitere Attraktionen. „Wir wollen zudem eine Blaskapelle vor Ort haben, die für Stimmung sorgt“, verrät Kerkow.

Ihre Teilnahme am Jubiläumsfest hat auch schon die Freiwillige Feuerwehr aus Zarrentin zugesichert.

Viele Besucher erwartet

Am Abend gibt es ab 19 Uhr eine Party mit DJ unter freiem Himmel. „Aktuell gibt es in der Umgebung ja noch keine großen Dorffeste. Darum rechnen wir mit vielen Besuchern und werden uns diesbezüglich an die geltenden Corona-Bestimmungen halten“, betont Kerkow.

Von Raik Mielke