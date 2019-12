Grimmen

Einen Schaden von insgesamt circa 7100 Euro verursachte eine 34-jährige Pkw-Fahrerin am Freitagmorgen auf dem Parkplatz des Netto Marken-Discounts in der Friedrichstraße in Grimmen.

Wie die Polizei am Montag informierte, befuhr die Pkw-Fahrerin am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr den Parkplatz direkt vor dem Supermarkt längsseits. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw aus Richtung Strohstraße kommend den Parkplatz. Wohl in der Annahme, dass der entgegenkommende Wagen an ihrem vorbeifahren wollen würde, wich sie aus unerklärlichem Grund nach links aus und schrammte mit ihrem Wagen, einem Suzuki, an einem Pfeiler entlang. Dadurch beschädigte sie die gesamte Fahrerseite ihres Autos.

Den Schaden am Suzuki schätzt die Polizei auf circa 7000 Euro, jenen am Pfeiler auf circa 100 Euro.

Von Anja Krüger