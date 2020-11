85-Jähriger ohne entsprechenden Führerschein in Leyerhof unterwegs

Grimmen

Am Montagmorgen um 8 Uhr kontrollierten Polizisten aus dem Grimmener Revier in Leyerhof einen 85-jährigen Autofahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Senior nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheins war und nahmen eine Anzeige auf. Ebenfalls am Montag, um 10.20 Uhr, kontrollierten die Beamten eine 46 Jahre alte Fahrerin in Grammendorf und stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 0,59 Promille fest. Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, heißt es aus dem Revier in Grimmen.

Von Carolin Riemer