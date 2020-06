8600 Euro Schaden bei Wildunfall nahe Reinberg 

Reinberg

Am Wochenende gab es erneut zahlreiche Wildunfälle in der Region. Der größte Sachschaden entstand hierbei, am Sonnabend gegen 22 Uhr, in Folge eines Unfalls zwischen den Ortschaften Stahlbrode und Reinberg. Eine 68-jährige Frau aus dem Raum Greifswald wollte Rehen ausweichen, kollidierte mit einem Tier und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Sie und ein 69-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8600 Euro.

Lesen Sie auch:

Das müssen Sie beim Besuch des Naturschwimmbades in Grimmen in diesem Sommer beachten

Anzeige

Vorpommern-Rügen fordert einhundert Prozent Präsenzunterricht ab August

Weitere OZ+ Artikel

Bilder des Einsatzes – Feuer zerstört Jugendtreff Tribsees

Von Raik Mielke