Grimmen

Mit mehr als zwei Promille ist ein 44-jähriger Mann mit seinem Auto am Montag auf der Autobahn 20 gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 16:30 Uhr ein Notruf ein, dass ein Auto in Schlangenlinien in Höhe Altentreptow unterwegs sei. Der Mann wurde an der Anschlussstelle Greifswald von den Beamten angehalten. Am Fahrzeug des 44-Jährigen wurden zudem frische Unfallschäden entdeckt.

Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von RND