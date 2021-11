Langsdorf

Lärm, Stau und genervte Autofahrer: Die Anwohner der kleinen Ortschaften Langsdorf bei Tribsees und Böhlendorf müssen sich in den nächsten vierzehn Tagen auf einiges gefasst machen. Jeweils von sieben Uhr morgens bis acht Uhr abends wird ab Montag der gesamte Autobahnverkehr auf die L19 und L23 umgeleitet. Grund dafür sind die Demontagearbeiten an der Behelfsbrücke.

Dafür ist die A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees täglich in beiden Richtungen gesperrt.

Autobahnbrücke erst 2023 endgültig fertig

Mit lautem Getöse reiht sich eine Autokolonne an die nächste. Auf der eigentlich so ruhigen Landstraße von Langsdorf herrscht seit Montag früh Hochbetrieb. An den gestiegenen Lärmpegel müssen sich die Bewohner wohl oder übel – wieder – gewöhnen. „Im Gegensatz zum letzten Mal ist das ein Klacks“, versichert Bürgermeister Hartmut Kolschewski.

„Es muss ja sein“, gibt sich Tomas Hoth, Besitzer des KFZ-Meisterbetriebs Top-Car-Hoth geschlagen. „Ich verstehe die Diskussion nicht, der Verkehr muss schließlich umgeleitet werden und dafür sind Straßen nun einmal da“, führt der 54-Jährige weiter aus. Er sei einfach froh, dass die „Klapperbrücke“ endlich abgebaut wird.

Tomas Hoth hilft beim täglichen Aufstellen der Betonsperrelemente mit. Quelle: Frank Söllner

Die Behelfsbrücke ist im Dezember 2018 als Übergangslösung installiert worden, damit der Verkehr zumindest einspurig weitergeleitet werden konnte. Ein Jahr zuvor ist die A20 abgesackt und schlussendlich eingebrochen. Anstatt dessen klaffte ein riesiges Loch. Diese „Klapperbrücke“ wird derzeit demontiert, damit die Arbeiten an der neuen südlichen Autobahnbrücke beginnen können. Endgültig fertig ist diese jedoch erst Ende 2023.

„Die Brücke war wirklich schrecklich“, erinnert sich Hoth. „Das Geklapper war nicht zu ertragen.“ Dafür nimmt der Langsdorfer die kurzzeitige Lärmbelästigung sogar gern in Kauf. Er helfe sogar beim Aufstellen der Betonsperrelemente mit.

Anwohner sollen nachts schlafen können

Dafür zuständig ist Bauleiter Christian Schnabel. „Mit meinen vier Kollegen kümmere ich mich um die tägliche Änderung der Verkehrsführung“, berichtet der 38-Jährige. Damit die Anwohner zumindest nachts ihre Ruhe haben, werden die Sperrelemente um 20 Uhr wieder abgebaut.

Die Sperrung der A20 betrifft vor allem die zwei Ortschaften Langsdorf und Böhlendorf. Trotzdem sollen die Bewohner zumindest nachts ihre Ruhe haben. Quelle: Frank Söllner

Die tägliche Öffnung der A20 findet Ulrike Kotzan jedoch viel zu spät. Sie ist mit ihrer kleinen Tochter von Neubrandenburg nach Neu Wulmstorf unterwegs. Die beiden legen in Langsdorf eine Pause ein, da der Kleinen plötzlich schlecht wurde. Extra auf den Abend warten, bis sie wieder auf die Autobahn darf, wollte sie nicht. „Als Mutter möchte ich um diese Uhrzeit nicht im Dunkeln fahren, schon gar nicht im Winter“, so Ulrike Kotzan.

„Für Kinder ist der Verkehr gefährlich“

Auch der Bürgermeister von Langsdorf macht sich Sorgen um die Kinder: „Wir haben derzeit wieder ein Verkehrsaufkommen, das schlimmer als bei einer Bundesstraße ist“, bemerkt Kolschewski. „Für Kinder ist das gefährlich.“ Er wünsche sich gerade am Ortsbeginn Ampelsysteme, die ein sicheres Queren der Straße möglich machen. „Die waren schon damals nötig, ohne geht es einfach nicht“, führt er weiter aus. „Letztes Mal mussten wir zehn Tage auf die Ampeln warten, ich hoffe, das geht nun schneller.“

Ein weiteres Problem sehe Kolschewski bei der Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen: „Manche interpretieren die Schilder sehr kreativ.“ Zwar befindet sich ein Blitzer kurz hinter Langsdorf, diesen hätte sich der Bürgermeister aber eher direkt im Ort gewünscht. „Dasselbe Problem hat auch Böhlendorf“, fügt er hinzu. „Ich hätte mir erhofft, dass das letzte Mal schon eine Lehre war.“

Von Barbara Waretzi