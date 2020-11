Abendplanung im Lockdown: Jetzt Harry-Potter-Abende starten

Grimmen

Harry Potter kann uns die Vorweihnachtszeit verzaubern. Um die achtteilige Filmreihe vor Heiligabend durchgeguckt zu haben, muss am Sonnabend vor dem 1. Advent Teil eins in den Videokassettenrekorder oder DVD-Player gelegt oder beim Streaminganbieter ausgewählt und an jedem folgenden Wochenendtag der nächste Teil angeschaut werden. Auch wenn die Filme schon bekannt sein dürften – der Auftakt in den Kinos erfolgte 2001 – Harry Potter zählt zu den Evergreens unter den Familienfilmen und kann immer wieder angeschaut werden, ohne dass sich die Story abnutzt.

Die Abende auf der Couch werden mit ein paar Bertie Botts Bohnen, Butterbier und Gummischnecken aus der magischen Welt sicherlich auch kulinarisch zu Höhepunkten. So ist das Butterbier aus sechs Zutaten in fünf Minuten angerichtet. Und die Kürbispasteten von Rons Mutter Molly Weasley passen sogar zur Jahreszeit. Unzählige Anleitungen, wie eine richtige Harry-Potter-Sause aussehen und schmecken kann, gibt’s im Netz.

Kleine Herausforderung für die Tage zwischen den Filmen: die Bücher durchlesen. Und wer diese auch schon alle kennt, sollte in der Buchhandlung nach anderen Sprachversionen fragen und sich selbst fordern. Denn der einfache Schreibstil eignet sich gut, um Fremdsprachen zu lernen beziehungsweise zu festigen.

Von Horst Schreiber