Zum Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle und Werkstatt werden am Freitagabend Kameraden von sechs freiwilligen Wehren der Region in die Gemeinde Splietsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) gerufen. Nach ersten Ermittlungen besteht ein Anfangsverdacht der Brandstiftung.

70 Kameraden im Einsatz - Großbrand einer Werkstatt mit Solaranlage in Vorland: Brandstiftungs-Verdacht

