Abitur mit Bravour: Das haben die besten Absolventinnen aus Velgast nun vor

Schick sehen sie aus, die Mädchen und Jungen des Fachgymnasiums. Die meisten jungen Herren in Anzug und Krawatte, die Damen in hübschen Kleidern. Am Freitag haben die Abiturienten ihre Reifezeugnisse erhalten.

Alles anders in diesem Jahr

Leider, wie auch an all den anderen Schulen, nicht im gesamten Jahrgangsverband. Am Fachgymnasium Velgast, das zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen ( RBB V-R) gehört, können die Schüler zwischen zwei verschiedenen beruflichen Richtungen entscheiden, zum einen Wirtschaft und zum anderen Ernährungswissenschaften. Und genau so sind auch die Zeugnisse überreicht worden.

„Jede Familie sitzt an einem Extra-Tisch, damit die Mindestabstände eingehalten werden können“, erklärt Susanne Schult. Die 19-Jährige gehört zu einem ganz besonderen Damen-Trio: Den besten Absolventen des Jahrgangs 2020.

Susanne Schult und Stefanie Brunzendorf, beide aus dem Bereich Ernährungswissenschaften, konnten ihr Abitur mit 1,3 abschließen. Aus dem Bereich Wirtschaft war Lena Heinzig mit einer tollen 1,4 die Beste. So groß die Freude bei den dreien ist, waren sie sich in einer anderen Sache einig: Corona hat alles ganz schön durcheinander gewirbelt in diesem letzten Schuljahr. „Das ging ja schon bei den Vorbereitungen auf die Prüfungen los“, sagt Susanne Schult. „Auch wenn sich alle viel Mühe gegeben haben mit Videokonferenzen und solchen Sachen, und wir auch unsere Fragen an die Lehrer loswerden konnten, hätte ich es schöner gefunden, wenn wir das in der Schule hätten machen können.“

Die richtige Entscheidung treffen

Für Susanne hängt nun viel davon ab, wie ihre Bewerbungen um einen Medizinstudien-Platz ausgehen. „Am liebsten möchte ich in Rostock studieren“, sagt sie. Und sollte das jetzt noch nichts werden, heißt der Plan B eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin oder ein Freiwilliges Soziales Jahr.

„Eiskalt erwischt“, wurde auch Stefanie Brunzendorf von den Einschränkungen und Folgen der Corona-Pandemie. Die 19-Jährige wollte eigentlich nach ihrem Abitur für ein Jahr nach Südafrika, um dort „meine Englischkenntnisse zu verbessern, das muss nun warten“.

Das kommende Jahr überbrückt sie mit verschiedenen Praktika, unter anderem hofft sie darauf, den Rangern im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft über die Schulter schauen zu können. „Nicht zuletzt soll mir das Jahr bei meiner Entscheidung für das richtige Studium helfen“, erklärt sie. „Noch schwanke ich zwischen Jura und Veterinärmedizin.“

Auf nach Rostock

Da hat Lena Heinzig hingegen schon konkrete Pläne. „Ich werde eine Ausbildung bei den Stadtwerken Rostock zur Industriekauffrau beginnen“, sagt die 19-Jährige. Zur Zeugnisübergabe ist Lena ein bisschen wehmütig. „Wir wurden da wirklich rausgerissen“, schaut sie auf die vergangenen Monate zurück. Kein letzter Schultag, keine Mottowoche, kein Abi-Ball, kein richtiges Verabschieden. „Und der Zusammenhalt der Schüler am Fachgymnasium in Velgast ist ziemlich groß“, erklärt Antje Thiede. Denn die Schüler kommen aus allen Richtungen. „Und da es oft zu weite Wege bis nach Hause wären, wohnen sie hier im Internat oder in WGs.“

Von den 39 Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs sind 35 zu den Abschlussprüfungen zugelassen worden. 26 von ihnen erhielten das Abitur, neun bekamen den schulischen Teil der Fachhochschulreife zuerkannt. „Wir haben einen Gesamtdurchschnitt von 2,4 erreicht“, sagt Antje Thiede vom Fachgymnasium. Von den vier Schülern, die nicht zu den Prüfungen zugelassen wurden, erhalten drei den schulischen Teil der Fachhochschulreife und eine Schülerin wird die 13. Klasse noch einmal wiederholen.

Lange Fach-Abi-Tradition

Zwar ist das Stralsunder Fachgymnasium, das ebenfalls zum RBB V-R gehört, größer, doch die Abiturientenausbildung von Abgängern der 10. Klasse hat in Velgast eine längere Tradition. Waren es zu DDR-Zeiten noch die Polytechnischen Oberschulen, wurden es nach der politischen Wende zunächst die Realschulen und nun die Regionalschulen, an denen die Mädchen und Jungen den Abschluss der 10. Klasse machen können.

Seit den 1960er Jahren kann an dieser Schule in Velgast die Hochschulreife nach drei Schuljahren erworben werden, früher in der Berufsausbildung mit Abitur, heute in zwei beruflichen Richtungen. Mittlerweile schaut die Schule auf eine 67-jährige Geschichte zurück. Und der nächste Jahrgang steht schon in den Startlöchern, denn die neuen 11. Klassen beginnen am 31. August ihr neues Schuljahr.

Von Miriam Weber