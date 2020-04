Abiturienten aus Grimmen im Prüfungsstress und fremdelnde Kita-Kinder

Grimmen

Richtig wohl fühlen Tom Hehnke und Eric Käning sich nicht, wenn sie an die bevorstehenden Abiturprüfungen denken. Am Montag sehen sich die beiden 18-Jährigen zum ersten Mal seit sechs Wochen in der Schule wieder. Das Grimmener Gymnasium ist so still wie nie. Die Zeit bis zu den Prüfungen ist für die 56 Abiturienten kurz und das Lampenfieber groß. „Aber wir haben uns gefreut, dass wir alle uns endlich mal wiedersehen konnten“, sagt Tom.

In zwei Wochen legt er die erste Prüfung im Fach Deutsch ab. Am Montag folgt Englisch und am Donnerstag Mathe. „Blöd ist, dass unser Mathelehrer auch zur Risikogruppe zählt und uns nun nicht mehr unterrichten kann“, sagt Eric. Kurz vor der Reifeprüfung ein Lehrerwechsel, das hatten sich die beiden jungen Männer nun wirklich nicht gewünscht. Bei Nele Pfeil fehlen gleich beide Lehrkräfte ihrer Hauptfächer.

Abiturienten betreuten kleine Geschwister

Sie schmunzeln, wenn sie gefragt werden, ob sie die vergangenen sechs Wochen zu Hause intensiv zur Prüfungsvorbereitung nutzten. „Im Rahmen der Motivation“, sagt Nele. Viele ihrer Mitschüler seien in der Zeit auch in der Familie gebraucht worden. Eric erledigte mit seinen kleineren Geschwistern die Hausaufgaben. Keine Seltenheit, dass die jungen Erwachsenen bei der Betreuung kleinerer Geschwister einspringen mussten und die Eltern unterstützten.

Der Direktor des Gymnasiums Norbert Kasch beschreibt die Stimmung am Ende des ersten Schultags als ruhig: „Sie waren etwas bedrückt und nicht so euphorisch wie ich sie eigentlich kenne.“ In den vergangenen Tage habe sich in der Schule einiges getan. Während Kasch in der vergangenen Woche noch vor vielen Problemen stand, (die OZ berichtete) konnten mittlerweile viele Lösungen gefunden werde. „Seife für die Waschbecken in den Klassenräumen wurde geliefert und der Landkreis ordnete an, dass unsere Schule öfter gereinigt wird als sonst.“ Der Direktor wirkt erleichtert. Sechs Lehrer der Abschlussklassen gehören zu der Risikogruppe und beantworten die Fragen der Schüler nun nicht persönlich, sondern via Telefon, Mail oder Whatsapp. „Ich bin positiv überrascht, wie schnell sich alle in die neue Situation eingefunden haben“, lobt der Direktor, der viel Vertrauen in das gute Abschneiden seiner Schüler legt.

Persönliche Gespräche fehlten

Vier schriftliche und eine mündliche Prüfung trennen die Abiturienten noch vom ersehnten Abitur. Die Schüler hätten es gern schon hinter sich. „Wir haben eigentlich nur halb so viel Vorbereitungszeit, wie die Jahrgänge vor uns“, sagt Nele. Den ersten Schultag nutzten sie intensiv, um Fragen zu stellen. So mancher Lehrstoff erkläre sich im Gespräch mit den Lehrern einfach besser. Das habe in den vergangenen Wochen gefehlt.

Nele Pfeil ist eine von 56 Abiturienten, die in Grimmen in zwei Wochen Prüfungen schreiben. Quelle: Carolin Riemer

In der Kita Kunterbunt werden die Kinder hingegen vor eine ganz andere Prüfung gestellt. Der eineinhalb-jährige Milan sitzt ruhig neben seiner Erzieherin und blickt etwas ratlos auf die anderen spielenden Kinder. „Er ist unser Jüngster und heute den ersten Tag nach fünf Wochen wieder bei uns“, erklärt Kita-Leiterin Mandy Stübe (43). Seit Montag gehören die Berufe von mehr Eltern zu den sogenannten systemrelevanten Beschäftigungen. Lehrer gehören nun beispielsweise auch dazu und können ihre Kinder in die Notbetreuung schicken.

Es fühlte sich nicht real an

Waren es bis Freitag noch neun Kinder, die in der Kita betreut wurden, sind es seit dieser Woche 18. Ein bisschen mehr Leben ist wieder in das Kunterbunt-Haus gezogen. Darüber ist Mandy Stübe sehr froh: „Von heute auf morgen fehlte der Großteil unserer Kinder. Es fühlte sich alles nicht real an, wenn man mit so wenigen Kindern in einer stillen Kita sitzt. Eine völlig neue Welt.“ Zurzeit ist sie damit beschäftigt, neue Dienstpläne zu schreiben, Desinfektionsmittel und Seife zu bestellen, Elternfragen zu beantworten und natürlich die Kinder betreuen. „Manche fragen nach ihren Freunden, aber der Großteil genießt die familiäre Atmosphäre und die Aufmerksamkeit der Erzieher.“ Die Kinder spielen hauptsächlich im Freien und die Erzieher sind froh, dass das Wetter in den vergangenen Wochen so gut war. Und auch der kleine Milan wird sich schnell wieder an seine Erzieherinnen und die anderen Kinder gewöhnen.

Von Carolin Riemer