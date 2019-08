Grimmen

Es scheint, als wolle bei den Vorhaben der Stadt Grimmen nichts so richtig einen Abschluss finden. Die alte Ziegelei in der Stralsunder Straße sollte längst Geschichte sein, im Erweiterungsbau der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ unterrichtet werden. Und auch die Sanierungsarbeiten des Hauses III der Stadtverwaltung sollten schon im Frühjahr abgeschlossen sein. Wie Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner informiert, haben die Verzögerungen zumindest in Bezug auf Haus III und dem Schulerweiterungsbau hauptsächlich mit den vollen Auftragsbüchern im Baugewerbe zu tun. „Für die Baubranche ist dies natürlich toll, stellt den Bauträger, also uns, aber oftmals vor Koordinierungsprobleme“, sagt sie.

Behördliche Auflagen verhindern Abriss der Ziegelei – noch

Die Ziegelei in Grimmen sollte bereits im Frühjahr abgerissen werden. Behördliche Auflagen verzögern das Vorhaben der Stadt. Quelle: Anja Krüger

Die Arbeiten waren ausgeschrieben, die Finanzierung stand: Schon im Frühjahr sollte mit der alten Ziegelei in der Stralsunder Straße ein Schandfleck in Grimmen verschwinden. Bei dem Plan blieb es bislang. „Durch verschiedene behördliche Auflagen im Nachgang konnte dieses Vorhaben nicht wie geplant abgewickelt werden“, begründet Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner. „Derzeit sind wir bei der Abstimmung mit den betreffenden Behörden“, fügt sie hinzu.

Näher drauf eingehen möchte sie nicht. Ziel der Stadt sei es jedoch, die Arbeiten so schnell wie möglich neu auszuschreiben. „So schnell wie möglich heißt für mich: noch im August“, sagt die Bauamtsleiterin. Denn: „Für uns als Stadt ist der derzeitige Zustand sehr unbefriedigend“, sagt Heike Hübner.

Bereits vor Jahren stellte die Stadt den Abriss der Industriebrache am Ortseingang aus Richtung Stralsund auf ihre Agenda. 1,5 Millionen Euro wurden für dieses Vorhaben eingeplant. Auch Fördermittelzusagen gab es vom Land.

Ende der Bauarbeiten an der Neubauer-Grundschule in Sicht

Ein Ende der Bauarbeiten auf dem Schulgelände der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ ist in Sicht. „Wir gehen davon aus, dass Ende August der Schulbetrieb im Erweiterungsbau aufgenommen werden kann“, informiert die Bauamtsleiterin.

Im November 2017 begannen die Bauarbeiten. Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 – sprich, vor gut einem Jahr – sollte der zweigeschossige Anbau fertig sein. Jetzt wird auf Hochtouren gearbeitet, dass dieser ab Ende August von Schülern und Lehrern genutzt werden kann. Volle Auftragsbücher der bauausführenden Firmen aus ganz MV, Lieferschwierigkeiten von Material für den Innenausbau: das seien zwei der Gründe für die verspätete Fertigstellung. „Bei einer Abnahme stellten wir zusätzlich noch Qualitätsmängel fest. Diesbezüglich musste nachgearbeitet werden, was wiederum nicht sofort passierte“, berichtet Heike Hübner. Nicht selten habe dies zur Folge, dass andere Gewerke entsprechend später ihre Leistungen erbringen können.

Weitere zeitliche Verzögerungen dürfte es nun aber nicht mehr geben, meint sie. Die Möbel seien ausgesucht und bestellt, teilweise sogar schon geliefert worden. „Es wird ein sehr schöner Anbau, der für optimale Lern- und Lehrbedingungen an der Schule sorgen wird“, sagt sie.

Lehrer und Schüler wird es freuen. Schließlich haben sie schon seit Jahren mit Platzproblemen zu kämpfen. Mit dem Erweiterungsbau wird das nun Geschichte.

Baustart für Erweiterungsbau an Robert-Koch-Schule für Anfang 2020 geplant

Zu wenig Platz für die steigende Schülerzahl hat seit Jahren auch die Grimmener Regionalschule „ Robert Koch“. Auch sie soll einen Erweiterungsbau bekommen. Die europaweiten Ausschreibungen für diesen sind nun durch, wie Heike Hübner informiert. „Derzeit befinden wir uns im Vergabeprozess, der innerhalb der nächsten 14 Tage abgeschlossen sein sollte“, berichtet sie. Bis zum Jahresende sollen dann die Planungen abgeschlossen und sämtliche Genehmigungen eingeholt sein. „Die ersten Bauleistungen sind dann zum Jahresbeginn 2020 vorgesehen“, informiert sie.

Verwaltung: Schwitzen im Ausweichquartier

So sah das Haus III der Grimmener Stadtverwaltung vor der Sanierung aus. Quelle: Almut Jaekel

Fleißig gewerkelt wird derzeit im Haus III der Grimmener Stadtverwaltung. Während Verwaltungsmitarbeiter und Besucher noch im Ausweichquartier in der Sundischen Straße schwitzen, stehen mit der Fertigstellung wesentliche Verbesserungen für beide Seiten an. „Natürlich freue ich mich auf die dann guten Arbeitsbedingungen, aber vor allem für unsere Bürger wird der Besuch um Einiges angenehmer“, sagt Heike Hübner. Ein zentraler Eingangsbereich, vollständig behindertengerechte Zugänge samt Fahrstuhl, zählt sie einige Vorzüge auf. Einen genauen Fertigstellungstermin möchte sie aber nicht nennen. Nur so viel: „Derzeit läuft der Innenausbau in letzten Arbeitsschritten.“

Seit Mai 2017 wird das historische Gebäude, in dem unter anderem Bau- und Ordnungsamt untergebracht waren und auch wieder werden, saniert. Im Frühjahr sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. „Aber auch dort hatten wir das Problem der geringen Kapazitäten der Baufirmen“, berichtet die Bauamtsleiterin. Und auch auf der Baustelle seien Baumängel festgestellt worden. „Eine Einigung mit der verantwortlichen Firma konnten wir zunächst nicht erzielen, mussten deshalb ein Gutachten in Auftrag geben“, informiert sie. Nun wolle man sich verständigen, wie die Mängel zu beheben sind.

Anja Krüger