Grimmen

Langfinger machten sich an der Ampelanlage in der Friedrichstraße in Grimmen zu schaffen. Polizisten stellten bei einer Streifenfahrt am Sonnabendmorgen gegen 7 Uhr fest, dass sieben sogenannte Abschirmblenden von Ampeln demontiert worden waren. Fünf fanden die Polizisten vor Ort, zwei wurden von den Langfingern wohl mitgenommen.

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Gesucht werden Zeugen. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) oder nutzt die Internetwache der Landespolizei.

Die Abschirmblenden, auch Schuten genannt, schützen die Signallichter vor direktem Sonnenlichteinfall. Fehlt eine Abschirmblende, kann Verkehrsteilnehmer unter Umständen das Lichtsignal bei ungünstigen Bedingungen nicht mehr richtig erkennen.

akr