Abtshäger ist seit 70 Jahren im Sport aktiv

Grimmen

Werner Boguslawski (81) aus Abtshagen ist „für den Sport aufgegangen“. Schon über über 70 Jahren ist er im Ort aktiv und engagiertes Vereinsmitglied, erzählt der Senior. Er habe bereits die Schule in Abtshagen besucht und 15 Jahre in der Holz-und Parkett-Fabrik gearbeitet: „Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass die Fabrik nach der Wende geschlossen wurde.“ Zeitweise seien 250 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt gewesen. „Unser Parkett lag in der Mailänder Skala, im Moskauer Kreml oder der Metropolitan Opera in New York", erinnert sich Werner Boguslawski.

Später habe der Vater von zwei Kinder und Opa von sechs Enkeln und sechs Urenkeln im Meliorationskombinat in Grimmen gearbeitet. Mit dem Leben in Abtshagen ist er zufrieden: „Es es gibt eine Verkaufsstelle und wir haben bei der Volkssolidarität eine schöne Begegnungsstätte“

Mehr Themen aus der Region

Von Walter Scholz