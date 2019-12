Abtshägerin liebt Westernbücher

Abtshagen

Westernbücher sind die absoluten Lieblinge von Hannelore Höhnke aus Abtshagen. „So ein paar hundert Bücher habe ich, natürlich bekam ich viele davon geschenkt" erzählt die 79-Jährige. In Stralsund geboren, besuchte sie die Schule in Elmenhorst und erlernte in der Hansestadt bei der Konsumgenossenschaft den Beruf einer Fachverkäuferin für Lebensmittel. „Ich habe in den Verkaufsstellen in Elmenhorst und Abtshagen gearbeitet, es war eine schöne Zeit. Ich hatte viel Kontakt zu den Menschen. Heute ist es anders in Abtshagen, viele Leute sind zugezogen, die man gar nicht kennt", erzählt Hannelore Höhnke, Mutter eines Kindes und zweier Enkel. Jeden Montag geht sie in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität, betätigt sich gerne mit Handarbeiten auch für die jährliche Weihnachtsaktion für die Kinderonkologie des Universitätsklinikums Greifswald.

Von Walter Scholz