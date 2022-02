Abtshagen

Betreiber und Kläger des Rechtsstreits um den Kindergarten „Kinderland“ in Abtshagen – der Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Nordvorpommern – hat Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes eingelegt. Das erhoffte Ende der rechtlichen Fehde, die Kläger und Beklagter von ihren jeweiligen Vorgängern geerbt haben, bleibt aus. Die nächste Runde wird – wenn auch noch nicht endgültig eingeläutet – eingehend gemustert. Denn auch die Revision bedarf vorher einer Zulassung.

„Wir haben fristgerecht die Zulassung der Berufung beantragt, um den Zeitpunkt nicht verstreichen zu lassen, bevor wir im Gremium einen endgültigen Entschluss über das weitere Vorgehen beschlossen haben“, berichtet Hans-Henry Hiller, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Das wurde von Seiten des Geschäftsführers auch nach dem Urteilsspruch angekündigt. Die Präsidiumssitzung soll in naher Zukunft erfolgen. Derzeit könne noch keine endgültige Aussage über das weitere Vorgehen und die Begründung der Revision gegeben werden. „Die Zulassung der Berufung wird jetzt geprüft und währenddessen werden wir zusammen beraten“, so Hiller.

Der Sprecher des Verwaltungsgerichts bestätigt, „dass am 18.01.2022 durch den Kläger ein Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Greifswald vom 07.12.2021 gestellt worden ist. Die Verfahrensakte ist deshalb durch das Verwaltungsgericht an das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern abgegeben worden.“ Die Frist der Begründung endete nun.

Mit diesen Gründen kann die Berufung begründet werden

Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG antwortet Dorothea Ter Veen, Richterin und Pressesprecherin des Oberverwaltungsgerichtes: „Im nächsten Verfahren muss vorerst die Zulassung der Berufung geprüft werden. Im Folgenden wird die Begründung dem Gegner zugeschickt und um dessen Stellungnahme gebeten.“ Mögliche Begründungen seien ein ernstlicher Zweifel am Ergebnis des Urteils von Seiten des Unterlegenen, eine grundsätzliche Bedeutung des Rechtsstreit oder wenn Verfahrensfehler aufgedeckt wurden. „Wenn die Zulassung abgelehnt wird, bleibt das Urteil bestehen. Wird den Einwänden stattgegeben, wird das Berufungsverfahren eröffnet“, so die Sprecherin weiter.

In der Gerichtsverhandlung am 7. Dezember 2021, die aufgrund der Kündigung des Betreibervertrages für die Kita in Abtshagen in die Wege geleitet wurde, wiesen bereits Tendenzen der Richterin auf das Urteil hin. In der richterlichen Entscheidung wurde formuliert: „Die Kündigung des in Rede stehenden Vertrages zum 31.12.2018 ist rechtmäßig und wirksam erfolgt.“

Zweifel wurden schon vor dem Urteilsspruch geäußert

Doch ganz so eindeutig nahm der Kläger das Urteil nicht auf. „Der Beschluss der Gemeindevertretung, auf den wir gepocht haben, soll nicht formell durchgeführt worden sein. Das wurde vom Gericht so betrachtet, das ist die Ansicht der Vorsitzenden“, hieß es von Seiten des Klägers. Der angesprochene Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. November 2012 garantierte dem Deutschen Roten Kreuz als Träger des Kindergartens ein Nutzungsrecht bis 2032.

Doch der Beschluss sei nicht korrekt von dem damaligen Bürgermeister vollzogen worden und wurde nur einen Monat später aufgehoben. Im Urteilsspruch wurde der Beschluss folgendermaßen ausgelegt: „Soweit der Kläger meint, der Kündigung stehe der Beschluss der Gemeindevertretung entgegen, führt dies nicht zum Erfolg der Klage. Eine Umsetzung des Beschlusses, etwa durch einen Vertragsschluss mit dem Kläger, erfolgte nicht.“

Das Ende des Rechtsstreits war in Sicht, doch nun trübt sich der Blick in die Zukunft. „Wir akzeptieren das Urteil natürlich und sind davon ausgegangen, dass es umgesetzt wird. Diese Entwicklung ist sehr tragisch. Wir möchten nicht, dass es zu einer unendlichen Geschichte wird“, sagt Frederic Beeskow, Bürgermeister der Gemeinde Wittenhagen (Beklagter) und ergänzt: „Es ist legitim in einem Rechtsstaat, diesen Weg zu gehen. Mir fehlt nur etwas der Glaube, dass neue Beweismittel eingebracht werden können. Es muss ja nicht so ablaufen.“ Die Begründung der Berufung wurde der Gemeinde bisher noch nicht zur Stellungnahme übergeben.

Von Christin Assmann