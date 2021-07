Abtshagen

Eigentlich sollte der Glockenturm der Heilgeistkirche zu Abtshagen gestrichen werden – nun wird die gesamte Holzverkleidung des Bauwerkes erneuert. Schuld hat der Hausbock, der das Holz zerfrisst.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Kirche selbst aus Backstein errichtet wurde, ist der nachträglich angebaute Turm vollständig aus Holz. Das Kirchenschiff und die Südsakristei stammen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts oder vom Beginn des 15. Jahrhunderts, heißt es in den historischen Quellen. Der Holz-Kirchturm im Westen der Kirche wurde erst 1667 direkt am Kirchengebäude errichtet. Bei einem Brand im Jahr 1999 wurde der Turm jedoch zerstört, wobei auch die Glocke schmolz. Im folgenden Jahr konnte der Turm wiederaufgebaut werden. Auch die Glocke – sie ist in Abtshagen täglich um 12 und um 18 Uhr zu hören – wurde erneuert.

„Es ist ein Trauerspiel“

„Das war ein Schock für uns, als wir merkten, wir müssen gut zwanzig Jahre nach dem Neuaufbau des Turms das gesamte Holz der Außenverkleidung wieder erneuern, weil alles zerfressen wird. Es ist ein Trauerspiel“, sagt Tom Görth, Mitglied im Förderverein der Heilgeistkirche vor Ort. „Im unteren Bereich ist das bereits geschehen, aber die Arbeiten bis unters Dach des Turmes stehen noch aus“, informieren Gerd Dürkoop, Vorsitzender des Fördervereins, und Pastorin Viviane Schulz. Das Dach selbst und die Balken im Inneren bleiben erhalten.

Hausbock und Holzbock Der Gemeine Hausbock ist eine Bockkäferart, die das Holz von Dachstühlen und Fachwerkhäusern schädigen kann. Der wissenschaftliche Artname ricinus steht in Beziehung zum Wunderbaum, selten auch Zeckenbaum genannt. Der Hausbock heißt wahrscheinlich auch deshalb im Volksmund fälschlicherweise Holzbock. Das wiederum ist aber die mit weitem Abstand häufigste europäische Zeckenart, die auch den Menschen befällt. Dies kann vor allem dann gefährlich werden, wenn die Zecke mit Krankheitserregern infiziert ist. Der Holzbock hat aber mit dem Hausbock nichts zu tun.

Vor gut zwanzig Jahren kam Fichtenholz als Außenverkleidung an den Turm. „Jetzt soll es Sibirische Lärche werden“, informiert Görth und hofft, dass dieses Holz nicht anfällig für den holzfressenden Käfer ist.

Die gesamte Holzverkleidung am Kirchturm muss erneuert werden. Quelle: Almut Jaekel

„48 000 Euro soll diese Maßnahme kosten“, sagt Pastorin Viviane Schulz. Das Holz sei bereits gekauft, beim gegenwärtigen Anstieg der Preise für Baumaterial hätte das sonst bei weitem nicht gereicht, sind sich Gerd Dürkoop und Tom Görth sicher. Die Franzburger Firma Koch wird im Spätsommer und hoffentlich bis Oktober die Arbeiten am Turm ausführen.

Ein Vorteil der Sibirischen Lärche sei, so erzählt Görth, dass man sie nicht zu streichen brauche. Sie bekomme im Laufe der Jahre eine graue Patina. Das habe zunächst nicht allen gefallen, zumal der Turm bisher dunkelbraun angestrichen war. „Aber sonst hätten wir immer wieder streichen lassen müssen, das geht auch ins Geld“, erklärt Tom Görth. Und so habe der Gemeindekirchenrat beschlossen, dass das Holz nun in Naturfarbe belassen werde.

Tom Görth gehört diesem Kirchenrat und dem Förderverein Heilgeistkirche Abtshagen e.V. an, dessen Vorstand jetzt wiedergewählt wurde. Alter und neuer Vorsitzender ist Gerd Dürkoop. „Erstmals haben wir unsere Jahresversammlung in der Kirche durchgeführt, weil wir dort genügend Raum hatten, um Abstand zu halten“, erzählt der Vorsitzende. Knapp 50 Mitglieder zählt der 1995 gegründete Verein, der regelmäßig Projekte zur Erhaltung der Kirche unterstützt – wie beim Neuaufbau des Turms nach dem Brand und auch jetzt wieder bei der aktuellen Baumaßnahme am Turm. Auch die Beleuchtung der Kirche per Dämmerungsschalter sei ein Vereinsprojekt.

Spenden willkommen

Das Gros der benötigten 48 000 Euro werde wohl aus den Rücklagen der Kirchengemeinde kommen, informiert Viviane Schulz. Aber natürlich seien auch Spenden gern gesehen. „Denn auch die vier Pfeiler an den beiden Eingängen zum Kirch- und Friedhof müssen repariert werden“, sagt Dürkoop. Im Laufe der Zeit, durch Korrosion des Eisens, Wasser und Frost, sei das Mauerwerk teilweise gesprengt worden. „Auch daran wollen wir uns als Verein finanziell beteiligen. Im August beschließen wir, in welcher Höhe Geld von uns bereitgestellt werden kann“, sagt er.

Im Zuge der Reparatur der Pfeiler werde jetzt auch nach einem neuen, besseren Containerstellplatz gesucht, der bisher direkt an der Bundesstraße lag. Das zusätzliche Tor dort werde dann zurückgebaut und die Friedhofsmauer anschließend geschlossen, sind sich Dürkoop und Schulz einig.

Von Almut Jaekel