Abtshagen: Deshalb läuft ein riesiges Piratenschiff im Hort ein

Abtshagen

„Das wird ein Piratenschiff“, verkünden Basti, Heinrich und Damian stolz. Die Jungen der vierten Klasse in Abtshagen, die den „Bewegten Freizeithort“ im Dorf besuchen, reden von der großen Baustelle, die fast den gesamten Hof der Betreuungseinrichtung einnimmt. Statt Spielen und Toben ist dort gegenwärtig Buddeln angesagt, statt Kinder sind Bauarbeiter und Bagger zu sehen. 175 000 Euro werden in den Ausbau des Hortes gesteckt – außer der gewaltigen neuen Spiellandschaft ist auch im Inneren des Gebäudes bereits einiges modernisiert worden.

Mithilfe des sogenannten „Investitionsprogrammes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Horten“ sind diese Investitionen möglich, erklärt der Leiter der Einrichtung, Thomas Lechelt. „Und wir freuen uns sehr auf den neuen Spielplatz, sind sich die Jungen einig. Aber auch jetzt sei es bereits interessant, die Bauarbeiten zu verfolgen. Gespielt werden kann gegenwärtig natürlich nicht im Horthof. „Wir gehen auf die Wiese, dort kann man gut Fußball spielen“, sehen die Jungen allerdings kaum Probleme.

Jedes Stück ein Unikat

Das Bauprojekt Spielplatz sei nicht nur für die Kinder ein Abenteuer, meint Lechelt. Zunächst sei das gesamte Spielgerät in Miniformat entstanden. Nach diesem Modell sei es in einer Halle komplett aufgebaut in Fotos festgehalten worden, bevor es wieder zerlegt wurde. Nachdem die Fundamente in Abtshagen fertig waren, entstand das überdimensionale Piratenschiff dann Stück für Stück auf dem Hortgelände.

175 000 Euro werden in den Hort in Abtshagen investiert. Ein neuer Spielplatz entsteht und auch im Inneren wird saniert. Quelle: Almut Jaekel

„Jedes Stück ist dabei ein Unikat“, schwärmt der Hortleiter, der außerdem erzählt, das sich sein Arbeitgeber, der Lebensräume-Verein, als Träger der Einrichtung um die 175 000-Euro-Förderung bewerben musste. Gefördert werden davon allerdings lediglich 148 000 Euro. Das bedeutet, 27 000 Euro trägt der Verein als Eigenmittel.

Investitionen auch im Innenbereich

Nicht das gesamte Geld fließt in den neuen Abenteuerspielplatz. „Alle Räume haben jetzt beispielsweise Akustikdecken bekommen. Die Mitarbeiter hätten zuvor und jetzt die Lautstärken in den Gruppen- und im Hausaufgabenraum gemessen und so die deutlichen Unterschiede registriert. „Wenn 22 bis 25 Kinder in einem Zimmer sind, kann es normalerweise ganz schön laut werden“, sagt er. Und je lauter die Umgebung sei, desto lautstärker machten sich dann die Kinder bemerkbar, erzählt der Erzieher. Das schaukele sich regelrecht hoch, deshalb seien die lärmschluckenden Akustikdecken eine gute Entlastung.

Bewegter Freizeithort Abtshagen Der „Bewegte Freizeithort“ in Abtshagen gehört zum Trägerverein Lebensräume in Zarrendorf. 120 Mädchen und Jungen werden dort gegenwärtig regelmäßig betreut. Der Verein Lebensräume betreibt insgesamt fünf Kitas und Horte in Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen. In Abtshagen werden für den Hort die Räumlichkeiten der alten Grundschule genutzt – ein Flachbau mit separatem Eingang und einem weiteren direkten Zuweg zum Spielplatz. Geöffnet ist der Hort in Abtshagen von Montag bis Freitag von 6 bis 7.30 Uhr im Frühhort und von 11 bis 18 Uhr.

Auch die Fußböden sind neu gestaltet. „Das alles ist jetzt im Innenbereich nach den Herbstferien abgeschlossen“, sagt Lechelt. Zuvor liefen und spielten die Kinder auf einem Kunststoffboden, jetzt ist es mit Linoleum ein Naturprodukt. „Und es ist farbenfroh und in den einzelnen Räumen unterschiedlich gestaltet. „Der Essbereich ist beispielsweise dunkelrot-orange, das soll den Appetit anregen. Allerdings kamen durch diese Arbeiten weitere 7000 Euro an Baukosten hinzu, mit denen zuvor niemand gerechnet hatte – Mehrkosten, die beispielsweise wegen feuchter Böden im Innenbereich zutage kamen.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Lechelt: „Es gab auch Bauverzögerungen bei den Arbeiten im Außenbereich. Denn als die Fundamente für die Spielgeräte ausgehoben wurden, kamen DDR-Altlasten zutage, die erst beseitigt werden mussten. Der Boden wurde komplett ausgehoben.“

120 Kinder werden gegenwärtig in der Hort-Einrichtung betreut. Vier Gruppenräume, ein Hausaufgabenraum, Kreativräume, eine kombinierte Küche mit Essenraum gibt es im Gebäude. Täglich genutzt werde außerdem die nahe Sporthalle.

Von Almut Jaekel