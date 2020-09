Abtshagen

Sie möchten sich künftig das Essen von Ihren Kindern zubereiten lassen, oder einfach ein paar schöne und lehrreiche Stunden gemeinsam verbringen? Ab sofort können Sie sich und Ihr Kind zu einem Eltern-Kind-Kochkurs anmelden.

Unter dem Namen „Was rappelt in der Kochkiste?“ startet der Kurs für Kinder ab vier Jahren am Dienstag, 13. Oktober, in Abtshagen. Immer dienstags um 16.30 Uhr wird in vier Kursstunden á 90 Minuten das Wissen rund um gesunde Ernährung vermittelt.

Für Kinder ab sieben Jahren startet ein separater Kurs am Dienstag, 3. November, ebenfalls an vier aufeinanderfolgenden Dienstagen um 16.30 Uhr.

Die Kinder und ihre Eltern erfahren von der Diplom-Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie, Norma Häger, beispielsweise welches Gemüse und Obst sie passend zu den Jahreszeiten fünf Mal täglich zu sich nehmen sollten und wie gut Spaghetti-Gerichte aus Vollkorn schmecken. Es werden auch Feste gefeiert, in denen lustige und gesunde Naschereien für jeden Anlass vorgestellt werden. Außerdem erfahren die Kinder alles über Milch und Joghurt.

Kursleiterin Norma Häger ist eine wahre Lebensmittel-Spezialistin. Sie arbeitet als Sport- und Fitnesskauffrau, ist Übungsleiterin im Breiten- und Präventionssport, trainiert Pilates und Yoga, ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und Adipositastrainerin.

Anmeldungen ab sofort bei Steffi Becher unter der Telefonnummer 0160/ 92 36 55 06.

Von Carolin Riemer