Abtshagen: Erhöhter Förderbescheid für Feuerwehr übergeben

Das neue Gerätehaus der Feuerwehr in Abtshagen wurde zwar schon vor knapp einem Jahr eingeweiht, am Freitagabend wurde die endlich Finanzierung abgeschlossen. Denn die ursprünglich veranschlagten Kosten von 500 000 Euro stiegen früh auf 750 000 Euro. Deshalb stellte die Gemeinde Wittenhagen einen Antrag auf Erhöhung der Fördersumme, dem stattgegeben wurde.

So überreichte Innenminister Lorenz Caffier einen Bewilligungsbescheid über eine neue Sonderbedarfszuweisung von nunmehr rund 570.000 Euro an Bürgermeister Frederic Beeskow. „Wir alle wissen, dass nur mit den ehrenamtlichen Kräften in den Freiwilligen Feuerwehren der Brand- und Katastrophenschutz in unserem Land aufrechterhalten werden kann und dafür brauchen die Helfer auch unsere materielle Unterstützung, wenn es um ihre Arbeitsbedingungen und technische Ausrüstung geht“, sagte Caffier.

Beeskow „bedankte sich mit einem neuen Antrag für zur Anschaffung eines Notstromaggregats, den er Caffier in die Hand drückte. „Das liegt nicht in meiner Hand. Darüber entscheiden die Fraktion. Aber ich spiele gern der Briefträger“, unkte der Minister und berichtete den Kameraden und Kameradinnen im Anschluss von den künftigen Plänen für Brand- und Katastrophenschutz.

