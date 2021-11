Abtshagen

Jetzt geht es los – ab Montag buddelt sich der Bagger durch die Erde im neuen Wohngebiet in Abtshagen an der Franzburger Straße. Die Erschließungsarbeiten für zunächst acht Grundstücke haben begonnen. Im Anschluss werden weitere zwölf Baugrundstücke gleich nebenan für den Bau von Einfamilienhäusern vorbereitet.

„Unser Wunsch war es, hier in der ländlichen Region auch ländliche Grundstücke anzubieten“, sagt Bürgermeister Frederic Beeskow und ist froh, dass das mit Grundstücksgrößen zwischen 700 und knapp 1000 Quadratmetern gelungen ist. So könne jeder, der möchte, neben dem Haus auch Terrasse, Spielplatz oder Carport planen.

Alteigentümer verkauft Fläche

Möglich war das, weil der bisherige Eigentümer der Flächen, Manfred Fracke, insgesamt etwa 1,8 Hektar an die E & S Projektentwicklungs- und Projektvermittlungs GmbH abgegeben hat, die die Grundstücke nun vorbereitet. „Das Gelände gehörte zur alten Hofstelle unserer Familie, sagt Manfred Fracke. Sein Opa hätte den Hof vor knapp 115 Jahren übernommen und er selbst habe ihn zurückgekauft, als schon fast der jetzige Zustand erreicht war. „Ich freue mich sehr, dass jetzt das neue Projekt beginnt“, sagt Fracke.

„Allerdings sind ganz schnell alle 20 Baumöglichkeiten vergeben gewesen. Die Nachfrage ist sehr groß, trotz der derzeit hohen Baupreise“, sagt Projektentwickler Axel Fiedler, der selbst ebenfalls in Abtshagen wohnt und die funktionierende Infrastruktur mit Schule, Kita, Einkaufsmöglichkeiten zu schätzen weiß. Bunt gemischt sei die Riege der Häuslebauer in spe – ältere und vor allem auch jüngere Familien mit Kindern oder solche, die vielleicht noch Kinder planen, gehören dazu – von weiter weg, aber auch aus der Gemeinde oder Rückkehrer.

Zweieinhalb Jahre Vorbereitung

Zweieinhalb Jahre ist es her, seitdem Beeskow und Fracke die Idee umzusetzen begannen, das Eigenheimgebiet zu entwickeln. Ganz normale Eineinhalb-Geschosser werden jetzt ab dem Frühjahr dort entstehen, aber auch Bungalows und eine Stadtvilla. „Wir lieben die Vielfalt. Bei uns soll jeder nach seinen Wünschen ohne große Einschränkungen bauen können. Nur Mehrfamilienhäuser seien nicht gewollt, um den dörflichen Charakter zu erhalten.“, sagt der Bürgermeister.

Die Verhandlungen mit dem Landkreis als Genehmigungsbehörde bis zum heutigen Baustart seien hart gewesen, schildert Frederic Beeskow. Die Gemeinde sollte die Bebauung erst innerorts verdichten. „Aber dort haben wir gar keine Baugrundstücke“, sagt Beeskow.

Mitte Februar, so plant Fiedler, sollen die ersten acht Grundstücke erschlossen sein – abhängig von der Wetterlage in den nächsten Wochen. Dann kann dort gebaut werden und die Erschließungsarbeiten für die nächsten zwölf Eigenheime können beginnen. Dort soll der Hausbau Ende Mai starten.

Weitere Baugrundstücke in Wittenhagen

„Wir als Gemeinde planen außerdem, einen Fußweg in Richtung Dorfzentrum anzulegen. Wenn die Ersten einziehen, sollte der fertig sein“, verspricht Frederic Beeskow. Außerdem steht ein weiteres Bebauungsgebiet in Wittenhagen für zwölf Häuser kurz vor der Genehmigung. Einen Teil davon bietet die Gemeinde direkt an. Was die Baugrundstücke dort kosten werden, stehe noch nicht fest, aber die Vergabe werde in einem sogenannten Bieterverfahren erfolgen – weil es mehr Anfragen als Angebote gebe.

Von Almut Jaekel