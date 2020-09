Abtshagen

Die alte Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Abtshagen ist Geschichte. Die Kabel liegen in der Erde, seit dieser Woche ist der Auftrag an die Tiefbaufirma vergeben und nun warten die Sportler gespannt auf ihre neuen Lampen, die den Platz in neues Licht hüllen werden.

Während die alte Anlage aus knapp zehn Metern Höhe das Spielfeld erhellte, soll die moderne nun aus 16 Meter Höhe strahlen. „Das wird ein ganz anderes Gefühl. Die Augen tun uns nicht mehr weh und die Beleuchtung bekommt eine ganz neue Qualität“, ist sich Vereinsmitglied Steffi Becher sicher.

33 000 Euro kostet die Anlage und wird zu 90 Prozent vom Landessportbund finanziert. Die Freude über die große Finanzspritze ist groß. Doch der Sportverein Abtshagen benötigt zum großen Glück trotzdem noch ein wenig Unterstützung.

Hilfe durch Crowdfounding

Zwei LED-Lampen, die dann auch den Trainingsplatz erleuchten sollen, müssen gekauft werden. Etwa 5000 Euro kosten die modernen Lampen, für deren Anschaffung die Sportler dringend Hilfe benötigen. Sie versuchen das Geld über das Crowdfounding (zu Deutsch: Schwarmfinanzierung) aufzutreiben. Wer helfen möchte, kann das einerseits über die Facebookseite des SV Abtshagen tun. Über die Webseite der Stadtwerke Stralsund gibt es ebenfalls einen Link, der zum Crowdfounding weiterleitet.

Auf die Spender warten auch Dankeschön-Geschenke. Je nach Höhe der Summe erhalten die Sponsoren Shirts, ein Probetraining oder auch Aufkleber.

