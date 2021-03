Abtshagen: So feiern die Kita-Kinder Ostern

Abtshagen

Lecker soll es sein, wenn in der Abtshagener Kita „Kinderland“ des Deutschen Roten Kreuzes Ostern gefeiert wird. Und deshalb gab es für alle 56 Kinder der Einrichtung am Mittwoch nicht nur Osternester, die je nach Alter auf dem Kitagelände oder im Wald draußen versteckt und gesucht wurden. Am Morgen wurde erst mal zünftig gebruncht. Die 45 Mädchen und Jungen der Bärchen-, Igel- und Katzengruppe schlemmten am Buffet.

„Der Osterbrunch und das Suchen sind bei uns Tradition“, erzählte Erzieherin Regine Schulz. Die Eltern würden das immer toll vorbereiten, einige backen mit ihren Kindern extra Brot oder Kekse. Auch die Erzieher bringen etwas mit, damit alle gemeinsam schlemmen können. „Die Kleineren sind natürlich zuerst für Süßes zu haben“, sagt Regina Schulz. Aber die Vorschüler greifen auch gern zu gesundem Frühstück, erzählt sie weiter. Erdbeeren, Weintrauben am Spieß und auch Herzhaftes lande dann auf den Tellern der Kinder.

Unterstützt wird die Kita dabei nicht nur von den Eltern, sondern auch von Firmen in der Gemeinde: Diesmal gab es Sachspenden von der Firma Bela und der Versicherung Gerd Dührkoop.

Von Almut Jaekel