Abtshagen

Die Heilgeistkirche in Abtshagen würde allabendlich nicht in glanzvollem Licht erstrahlen. Der Pfarrgarten und auch die Denkmäler im Ort wären nicht so gepflegt und gut erhalten. Und auch regelmäßige Kulturveranstaltungen würde es wohl nicht geben in dem Gotteshaus, wenn es den Förderverein „ Heilgeistkirche zu Abtshagen“ nicht geben würden. 1995 wurde der Verein gegründet. Das Jubiläumsjahr wollen dessen Mitglieder gemeinsam mit der Kirchengemeinde und den Einwohnern der Gemeinde sowie allen Interessierten am 24. August feiern, informiert der Vorsitzende des Fördervereins, Gerd Dürkoop.

Die Gäste erwartet ein geselliger Tag mit Spiel, Spaß, Gesang, Musik und sogar einer Versteigerung. „Versteigert werden diverse Artikel, die im Zusammenhang mit dem Ort oder den Denkmälern stehen“, erzählt Gerd Dürkoop. So richtig verraten will er nicht, was genau unter den Hammer kommt. Nur zu einem Beispiel lässt er sich überreden: „Alte Orgelpfeifen, die einst in unserer Kirche erklangen.“

Los geht die Jubiläumsfeier offiziell um 14 Uhr mit einem Gottesdienst im Pfarrgarten. Danach wird zu Kaffee und frisch gebackenen Kuchen geladen. Ein Ständchen gibt zunächst der Elmenhorster Chor, ab 16 Uhr dann abwechselnd die Zarrentiner Blaskapelle und die Gruppe „Oink Brass“, die aus vier jungen Männern des Grimmener Jugendblasorchesters besteht, die mit Trompete und Posaune Musik machen.

Stärkung gibt es am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagens, die Leckeres vom Grill und auch Getränke anbieten. Auch der „Pilzhof Wittenhagen“ wird vor Ort sein und verschiedene Köstlichkeiten anbieten. Und auch an die jungen Gäste, die sich auf unter anderem auf einer Hüpfburg austoben können, wurde mit einem Eiswagen gedacht.

Ausklingen soll dann der Tag bei einer Kinovorführung im Festzelt. „Das Landkino Niepars wird den Film ’25 km/h’ zeigen“, informiert der Vereinsvorsitzende.

Von Anja Krüger