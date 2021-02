Abtshagen

Vor einer Woche hatte Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow noch vor dem Betreten des kleinen Teiches in Abtshagen gewarnt. Jetzt musste er selbst aus dem Eis gerettet werden. Es war aber nur eine Übung: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen probten die Menschenrettung.

Deshalb durfte Beeskow auch einen isolierenden Anzug anziehen, bevor er am Sonnabendmorgen in dem extra gesägten Loch mitten im Teich bis zum Hals verschwand. Punkt 9.10 Uhr wurden die Kameraden alarmiert, die Sirene schallte durchs Dorf. 15 Abtshäger Feuerwehrleute waren bei der Übung dabei.

„Es ist sehr kalt“

Martha Beeskow (9) und ihre Schwester Emma (11) halfen ebenfalls bei der Übung: Sie liefen den Feuerwehrleuten entgegen und zeigten die Unglücksstelle. Dann wurde ein Seil aufs Eis geworfen, danach tastete sich Steffen Meyer-Bothling auf einer liegenden Steckleiter Stück für Stück vorsichtig an den Verunglückten heran. Ein anderer Feuerwehrmann versuchte, mit Frederic Beeskow in Kontakt zu kommen und ihn abzulenken. „Es ist sehr kalt“, sagte der Bürgermeister. Und es sei ein sehr beklemmendes Gefühl, so festzusitzen. Da würden aus Sekunden Minuten werden. Deshalb sei es eine tolle Sache, dass die Kameraden sich auf solche Situationen mit Übungen vorbereiten, sagt er.

„Inzwischen hat Steffen Meyer-Bothling Frederic Beeskow im Eis erreicht. Allein schafft der es nicht, sich zu befreien. „Und auch für einen Helfer allein ist das sehr schwer“, sagt Meyer-Bothling. Aber mehr Einsatzkräfte dürfen nicht aufs Eis, das ist beim gegenwärtigen Tauwetter zu brüchig und zu gefährlich. Fünf Zentimeter reichen aus, um eine einzelne Person in solchen Notsituationen zu tragen“, informiert Wehrleiter Maik Propp.

Wehr zählt 71 Mitglieder

Im vergangenen Jahr wurden die Abtshäger zu 22 Einsätzen gerufen. Neun davon waren Brandeinsätze, elf Hilfeleistungen. Beim Brand einer Garage in Glashagen war die Gemeindewehr gemeinsam mit der Elmenhorster FFw im Einsatz.

71 Mitglieder zählt die FFw Abtshagen derzeit, informiert der Wehrleiter weiter. Dazu gehören zehn Mitglieder in der Kinderfeuerwehr, 16 Jugendliche, 37 Aktive – davon acht Frauen, zwei Mitglieder in der Reserveabteilung und acht in der Ehrenabteilung. Zehn Kameraden sind Atemschutzgeräteträger. „Um zwei Kameraden wuchs die Feuerwehr 2020, drei wurden aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen“, informiert Propp.

Von Almut Jaekel