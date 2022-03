Grimmen

Rekordverdächtige 242 Ordnungswidrigkeiten registrierte das Grimmener Ordnungsamt in der kurzen Zeit vom 1. bis zum 22. März im Stadtgebiet. Ab März ist mit Veikko Wehlitz ein neuer Mitarbeiter im Grimmener Ordnungsamt tätig, der Parksünder ebenso aufspüren soll wie Besitzer von Hunden, die ihre Hinterlassenschaften im Stadtgebiet nicht beseitigen oder Vandalen, die beispielsweise Wände beschmieren. Veikko Wehlitz wurde dafür von der Stadt extra mit einem E-Bike ausgestattet.

Ordnungsamtsmitarbeiter Veikko Wehlitz wird von Grimmens Bürgermeister Marco Jahns auf seine erste Tour geschickt. Quelle: Raik Mielke

Abzocke? Geldschneiderei? Will die Stadt sich so schnell die Kassen füllen? Solche Stimmen in Grimmen gibt es. Öffentlich sagt das aber niemand. Und mehrheitlich schimpfen Anwohner und Gäste unisono über zugeparkte Straßen, Falschparker und eklige Hundehaufen auf Grimmens Gehwegen, in Grünanlagen und Parks der Stadt – und mahnen an, dass sich etwas ändern und die Stadt ordentlicher werden muss.

Ziel ist mehr Sauberkeit

„Unser Ziel ist es nicht, damit den Haushalt aufzubessern“, sagt Bürgermeister Marco Jahns (CDU). Mit der verstärkten Präsenz des Ordnungsamtes im Stadtgebiet solle vielmehr wieder mehr Ordnung und Sauberkeit einziehen, sagt er. Jahns.: „Ich gehe davon aus, dass die Fallzahlen nicht so hoch bleiben und so auch die Geldeinnahmen wesentlich weniger werden. Und das ist dann auch ok.“ Denn wer einmal ordentlich zahlen musste, weil er beispielsweise mit den Rädern auf dem Fußweg falsch parkend angetroffen wurde – das kostet übrigens 55 Euro – überlegt sich beim zweiten Mal sicherlich ganz genau, ob er oder sie nicht lieber einen nahen Parkplatz sucht und sein Fahrzeug korrekt abstellt.

Geahndete Verstoße stark vermehrt

Knapp 250 aufgespürte Verstoße in drei Wochen im März stehen 446 im Zeitraum von Anfang August 2021 bis Ende Februar 2022 gegenüber, informiert Marco Jahns. „Das ist eine sehr deutliche Steigerung und zeigt, wie groß der Handlungsbedarf war. Denn diese Vielzahl der Ordnungswidrigkeiten gab es auch vorher, sie wurden nur nicht geahndet“, sagt er.

Das jetzt eingenommene Geld komme den Bürgern Grimmens direkt zugute, informiert Jahns. Beispielsweise zur Sicherung des Verkehrs. Das heißt konkret, es werden kaputte Gehwege repariert, möglichst neue Absenkungen für Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren geschaffen oder auch Schlaglöcher ausgebessert.

Wie weit dafür Geld aus den Bußgeldern zur Verfügung stehen wird, hänge davon ab, wie sich die Grimmener weiter verhalten und die Regeln achten beziehungsweise missachten. Jahns: „Grundsätzlich geht es aber um eine ordentlichere Stadt und weniger Verstöße.“

Kontrollen waren vielfach gewünscht

Wie viel Geld im Zeitraum der verstärkten Kontrollen genau eingenommen wurde, kann der Bürgermeister noch nicht sagen, weil Widerspruchszeiten noch laufen. Bei rund 250 Verstößen und Bußgeldern in der Regel zwischen 10 und 65 Euro komme da nach dem neuen, jetzt geltenden Bußgeldkatalog aber schon einiges zusammen.

In der Borstschewstraße kommt das Einsatzfahrzeug kaum zwischen widerrechtlich abgestellten Autos durch. Quelle: Almut Jaekel

In einer in Februar durchgeführten OZ-Umfrage, an der sich 700 Menschen beteiligt hatten, meinten übrigens mehr als die Hälfte von ihnen (55,27 %), die Parkplätze in Grimmens Innenstadt reichen generell nicht aus. Wir hatten die Grimmener außerdem gefragt, ob sie meinen, dass in der Stadt das Parken genügend kontrolliert wird. Hier waren die Antworten sehr ausgeglichen: 38,45 Prozent wünschen sich mehr Kontrollen und 38,31 Prozent der Teilnehmer sagen, es seien bereits genügend.

Tretminen ärgern Grimmener

Doch das Parken ist es nicht allein, was die Grimmener bewegt. Viele ärgern sich, weil es sehr viele Hunde-Hinterlassenschaften überall in der Stadt gibt. Direkt vor ihren Balkons, auf den Gehwegen in der Altstadt oder in den Wohnvierteln und in den Parks finde man die Tretminen, schildern sie. „Für Hundebesitzer sollte es ein Leichtes sein, sich ein paar Tütchen für die Hinterlassenschaften ihrer lieben Tiere in die Tasche zu stecken und diese dann nach Gebrauch in die vorhandenen Mülleimer zu entsorgen. Dafür sollte die Stadt nicht zahlen“, schreibt Andrea Mietzer auf der OZ-Facebook-Seite. Andere Grimmener regen jedoch zumindest an, Spender für diese Kotbeutel aufzustellen.

Der Wunsch, auch das besser zu kontrollieren, sei von vielen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt in den vergangenen Monaten geäußert worden. Auch deshalb sei diesem Wunsch nach intensiveren Kontrollen nachgekommen worden, so der Bürgermeister.

Von Almut Jaekel