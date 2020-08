Am Dienstag haben vermeintliche Enkel und Anwälte versucht, ältere Einwohner des Landkreises Vorpommern-Rügen um Geld zu prellen. Acht Fälle wurden angezeigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Acht Anzeigen: Senioren in Vorpommern-Rügen lassen Trickbetrüger abblitzen

