Adler aus Wittenhagen verlässt seinen Horst

Wittenhagen

Seit rund zehn Jahren schaut der hölzerne Adler in Wittenhagen auf die vorbeifahrenden Autos. Nun aber muss er zu seiner eigenen Sicherheit seinen Horst verlassen – aufgrund anstehender Straßenbauarbeiten.

„Er wird zurückkehren“, verspricht Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow. Und noch besser: Der Adler, den Forstwirtschaftsmeister Ralf Sodmann damals aus dem Stumpf eines Straßenbaumes mit der Kettensäge schnitzte, bekommt in der Zeit der Bauarbeiten in einer Garage der Gemeinde eine Schönheitskur.

Am Freitag trennte Christoph Mutz, Mitarbeiter des Forstamtes Poggendorf, den Adler vom Stumpf. Per Radlader wurde der Greifvogel in die Garage transportiert. „Im Namen der Gemeinde Wittenhagen möchte ich mich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit dem Forstamt Poggendorf“, sagt Beeskow.

Von Anja Krüger