Adventskonzert lockt 300 Grimmener in die Marienkirche

Grimmen

Das traditionelle Adventskonzert lockte am Sonntagnachmittag rund 300 Besucher in die Grimmener Marienkirche. Im Kerzenschein erlebten die Gäste einen musikalischen Leckerbissen zum dritten Advent. Neben dem großen Klangkörper des Grimmener Jugendblasorchesters unter der Leitung von Volkmar Doß genossen die Zuschauer das Vokalensemble der Musikschule unter Leitung von Regine Cornelius und das Blockflötenensemble St. Marien Grimmen unter Leitung von Sophia Blümel. „Eine schöne Tradition. Ich liebe den Klang hier in der Marienkirche. Dieses Konzert gehört für unsere Familie definitiv in die Vorweihnachtszeit“, sagt Martina Harder. Während das Blockflötenensemble bekannte Weihnachtslieder, wie „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ darbot, wagte sich der Klangkörper des Jugendblasorchesters auch an internationale Stücke, wie „Polish Christmas Lights“ von Henk Hogestein oder das englische Stück „Echo Carol“ von James Curnow. Am Ende wurde in der Marienkirche dann gemeinsam das Lied „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel gesungen. „Ein wirklich tolles Konzert. Ich liebe Orgelmusik. Besonders gut haben mir deswegen dies Einlagen von Sophia Blümel gefallen“, schwärmte nach dem einstündigen Konzert nicht nur Hans-Joachim Schuldt.

Von Raik Mielke