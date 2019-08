Grimmen

Das Wartezimmer der kleinen Arztpraxis ist voll an diesem Vormittag Mitte August. Dabei ist eigentlich in fünf Minuten Mittagspause. Dr. Andreas Kümmel und seine Mitarbeiterinnen behandeln die Patienten dennoch. Gegen halb eins verlässt schließlich der letzte das Behandlungszimmer. „Das war noch ein recht normaler Tag“, meint Kümmel.

Die Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus in der Carl-von-Ossietky-Straße in Grimmen sei mit vier Ärzten relativ gut besetzt. Eine Seltenheit in der Region, die, wie so viele ländliche Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern, unter massivem Ärztemangel zu leiden hat. „Wir gehören hier zu den am schlechtesten versorgten Kreisen in ganz Deutschland“, sagt Kümmel. Außer ihm arbeiten noch seine Frau Petra sowie Kathrin Schulze und Rebekka Preuß in der Praxis.

Zu wenig Praxen mit Ausbildungsbefugnis

Letztere hat ihren Dienst in Grimmen erst vor kurzem aufgenommen. Seit dem ersten Juli dieses Jahres arbeitet sie dort als Ärztin in Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. In zwölf Monaten wird sie weiterziehen und in Loitz den letzten Teil ihrer weiterführenden Ausbildung absolvieren. Studiert hat die 33-Jährige an der Uni Greifswald. Danach durchlief sie verschiedene Stationen von der Notaufnahme bis zur Pädiatrie.

Für den vorletzten Teil ihrer Weiterbildung wurde sie schließlich in Grimmen fündig. Die Praxis der Kümmels verfügt über die notwendige Ermächtigungsbefugnis, also die Berechtigung, Ärzte weiterzubilden. „Wenn mehr Arztpraxen diese Befugnis hätten, dann würden sicherlich auch mehr junge Ärzte nach ihrer Ausbildung auf dem Land bleiben“, meint Preuß, die sich bewusst für die Arbeit in einer ländlichen Region entschieden habe. „Als Landarzt behandelt man seine Patienten häufiger direkt als in den Praxen der größeren Städte, wo öfter Überweisungen geschrieben werden.“

Wenig Anonymität, viel Anerkennung

Der gleichen Ansicht wie ihre Kollegin ist auch Kathrin Schulze. Bereits seit Dezember 2016 arbeitet sie in der Praxis, anfangs ebenfalls als Ärztin in Weiterbildung. Ihr Studium absolvierte sie in Rostock. Mittlerweile ist die 41-jährige Allgemeinmedizinerin fest angestellt. Auf dem Land, sagt sie, habe man die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an Krankheiten zu behandeln, da die wenigen Ärzte mehr machen müssten. „Das macht mehr Spaß und bietet viel Abwechslung“, so Schulze und fügt hinzu: „Man baut dann schnell eine persönliche Bindung zu den Patienten auf.“

Die Kehrseite: Anonymität gibt es kaum. „Manchmal stehen die Patienten zu Hause bei mir auf der Matte und wollen, dass ich ihnen helfe“, sagt Andreas Kümmel. Obwohl solche Fälle nicht so angenehm seien, versuche er immer zu helfen so gut es außerhalb der Praxis eben geht. „Wir erfahren hier eine enorme Anerkennung“, so der 62-Jährige. „Darin unterscheiden sich Land und Stadt voneinander.“

Schlechter Ruf der Allgemeinmedizin

Dass sich dennoch so viele angehende Ärzte für Rostock, Greifswald und Co. entscheiden, habe verschiedene Gründe. Einige schrecke die Aussicht auf Dorfleben ohne kulturelle Vielfalt ab. „Außerdem wollen sich viele Junge Leute nicht so früh an einen Ort binden“, glaubt Kümmel.

Kollegin Preuß ergänzt: „Der Beruf des Hausarztes auf dem Land hat unter vielen Studierenden nicht den besten Ruf. Viele haben Angst vor zu großer Verantwortung und Überstunden.“ Um diese und andere Vorurteile abzubauen und den Jungmedizinern die Hemmungen zu nehmen, bietet sie in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen ein regelmäßiges Gruppenmentoring an der Uni Greifswald an. „Wir besuchen zusammen Arztpraxen oder Apotheken und die Studenten können alle Fragen loswerden. Es geht darum, die Allgemeinmedizin in ein besseres Licht zu rücken.“

Mehr lesen:

In Grimmen fehlen sieben Hausärzte

Ärztemangel führt zu kürzerer Lebenserwartung

Mehr zum Autor

Von Flemming Goldbecher