In keiner Region des Landkreises Vorpommern-Rügen sind Ärzte so knapp wie in und um Grimmen. Nun haben sich die Stadtvertreter die Lösung dieses wichtigen Problems groß auf die Fahne geschrieben und einen konkreten Plan entwickelt. Die Verwaltung arbeitet derzeit an Bewerbungsunterlagen, um am sogenannten „Leader-Wettbewerb 2019“ teilnehmen zu können. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm, das speziell für den ländlichen Raum konzipiert ist. So können strukturschwache Regionen zusätzliche EU-Fördergelder einwerben.

Grimmen ist laut Kassenärztlicher Vereinigung unterversorgt

In Grimmen soll das Geld genutzt werden, um eine Werbekampagne für junge Mediziner auf die Beine zu stellen. Die CDU um Lutz Herzberg formulierte vor der jüngsten Stadtvertretersitzung einen Dringlichkeitsantrag und stieß fraktionsübergreifend auf offene Ohren.

Stadtpräsident Harry Glawe geht optimistisch auf den Wettbewerb zu, auch wenn nicht alle eingereichten Wünsche erfüllt werden können. „Grimmen ist eindeutig unterversorgt, deswegen ist eine Förderung möglich“, sagte er. Mario Bauch ( SPD) verwies auf eine Untersuchung die besagt, dass im Grimmener Raum sieben Stellen unbesetzt sind. „Und es werden mehr, wenn wir jetzt nicht einschreiten“, betonte er mit Blick auf die Schließung der Hautarztpraxis von Dr. Petra Schmidt vor wenigen Wochen. Er sprach sich für konkrete Werbemaßnahmen an Universitäten aus. „Es liegt nicht daran, dass junge Ärzte bei uns wenig verdienen würden. Sie bevorzugen einfach Städte in denen es ein Theater und Kultur gibt, oder aber wollen direkt an der Küste leben und arbeiten.“

Neues Gesetz könnte hilfreich sein

Die Kassenärztliche Vereinigung spiele laut Glawe bei dem Vorhaben eine große Rolle. Zwar haben die Mitarbeiter die Unterversorgung Grimmens schon mündlich bestätigt, doch es sei wichtig, schnell eine schriftliche Bestätigung zu bekommen, die den Bewerbungsunterlagen für den Leader-Wettbewerb beigefügt werden müsse. Harry Glawe informierte die Stadtvertreter außerdem über ein interessantes neues Gesetz: „Demnach können wir die Kassenärztliche Vereinigung anweisen, dass sie eine Praxis in Grimmen führen muss.“ Die Abgeordneten waren sich einig: Dieses Problem muss endlich ernst genommen werden.

Gute Vorarbeit von der Verwaltung

Nun gilt es, schnell zu sein. Die Zeit drängt. Die Bewerbung muss bis zum 15. November eingereicht werden, doch die Stadtverwaltung leistete bereits gute Vorarbeit. So informierte Stadträtin Heike Hübner, dass es bereits Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung gab. „Doch die haben das Problem wohl noch nicht so erkannt.“ Trotzdem werde nun darauf gedrängt, die Unterversorgung zu testieren.

Fünf Punkte wurden formuliert, um jungen Ärzten die Stadt schmackhaft zu machen und die ambulante haus- und kinderärztliche Versorgung sicherzustellen. Gemeinsam mit dem DRK-Krankenhaus soll ein Fahrplan erstellt werden, wie ein medizinisches Versorgungszentrum oder aber eine Hausarzt-Praxis am Krankenhaus etabliert werden kann. Sollte ein solches Angebot in den nächsten Monaten nicht realisierbar sein, soll die Stadtverwaltung die Kassenärztliche Vereinigung auf ihre Pflicht hinweisen, in eigener Regie eine Hausarzt-Praxis in Grimmen zu betreiben.

Hausärzte werden in Diskussionen einbezogen

Bei allen Diskussionen ist es den Stadtvertretern sehr wichtig, die Hausärzte in der Region mit einzubeziehen „und keine Diskussion an ihnen vorbeizuführen“, betonte Glawe. Die CDU forderte die Stadtverwaltung auf, weiterhin zu prüfen, ob Grundstücke der Stadt zur Unterstützung bereitgestellt werden können. Darauf konnte Heike Hübner gleich eine positive Antwort geben. „Wir haben schon Gebäude ins Auge gefasst.“

