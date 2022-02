Grimmen

Auf die Spurensuche der eigenen Familien begeben sich immer mehr Menschen und auch in Grimmen lässt das Interesse nicht nach. Die Möglichkeiten vereinfachen kurzfristige Recherchen mittlerweile.

„Eine tolle Nachricht für alle Familienforscher ist die aktuelle Veröffentlichung von digitalisierten Kirchenbüchern aus Vorpommern im Portal Archion“, berichtet Norbert Lorenz, Ahnenforscher. Im Mai 2013 wurde von Kirchenbuchportal von der Evangelischen Kirche in Deutschland gegründet mit dem Ziel Kirchenbücher und andere biografische Quellen online für jedermann zur Verfügung zu stellen.

Über 100 000 Kirchenbücher stehen auf dem Portal zur Ahnenforschung online zur Verfügung. Zu den jetzt veröffentlichten Kirchenbüchern aus Stralsund, Pasewalk und Ueckermünde finden sich auch Abtshagen, Elmenhorst, Kirch Baggendorf, Reinberg, Rolofshagen, Tribsees und Vorland.

„Noch nicht dabei sind Grimmen selber mit Stoltenhagen, Brandshagen, Gristow, Horst und Reinkenhagen“, erklärt Lorenz und ergänzt: „Es ist zu hoffen, daß sich auch diese Gemeinden für die Digitalisierung und Veröffentlichung ihrer Kirchbücher bei Archion entschließen. Denn die historischen Kirchenbücher sind eine wichtige Quelle für die Suche nach Vorfahren.“

Gegen eine Nutzungsgebühr nach Anmeldung könne die Eintragungen von jedermann eingesehen werden. Das Kreiskirchenarchiv in Greifswald als Einrichtung der Nordkirche digitalisiert mit Einverständnis der jeweiligen Gemeinden deren Kirchenbücher und stellt diese online. Zum Vorteil der historisch wertvollen Kirchenbücher, die durch Online-Portale vor Verlust gesichert und vor häufiger Benutzung geschont werden sollen.

Die Aufzeichnungen der Marienkirche sind bereits digital

Um diese Probleme zu Umgehen hat sich die Grimmener Kirchgemeinde im Vorfeld selbst um eine Lösung bemüht. „Unser Bestand wurde bereits digitalisiert und ist geordnet in einer internen Datenbank“, erklärt Pastor der Mariengemeinde Wolfgang Schmidt und fügt hinzu: „Ich finde es sehr schön, wenn Menschen nach den Wurzeln ihrer Familien und Angehörigen forschen und die Informationen möchten wir niemanden verwehren“.

Kurt Griwahn habe sich früher intensiv mit den Registern beschäftigt und soll die Datenbank aufgebaut und umfangreich bestückt und gepflegt haben. Denn auch die Grimmener wussten früh: „Viele Daten und Vermerke gab es nur in Kirchenbücher. Das zeigt die Bedeutung dieser Fundstücke, die Gemeinden schon seit so vielen Jahren pflegen“, weiß Schmidt. Deshalb sei es auch wichtig, den Bestand zu digitalisieren. Doch nach Ansicht der Gemeindemitglieder nicht über ein Online-Portal.

„Der Kirchgemeinderat hat sich dagegen entschieden. Für uns wären alle Rechte an den Sammlungen verloren gegangen, nach so langer Zeit in der die Register hier geschrieben und bewahrt wurden“, so Schmidt weiter.

Beschwerliches Stöbern durch Altdeutsch und Latein

Auch die Kosten, die bei den Anfragen entstehen, würden von dem Portal veranschlagt werden und könnte nicht der Gemeinde zugute kommen. Um Schäden zu vermeiden werden keine Originale mehr herausgegeben, sondern über eine Anfrage an das Pfarrhaus in der Datenbank gesucht. „Fotografien und Kopien von den Originaleinträgen gibt es natürlich. Als Beleg, aber auch wenn ein Bild davon gewünscht wird“, erklärt der Pastor. Von Taufdaten mit den dazu gehörigen Paten und sogar den Taufsprüchen, Konfirmationen, Eheschließungen bis hin zu Sterberegister wurde alles übertragen.

Das Stöbern wird nicht leicht gemacht, denn: „Die Schrift ist teilweise schwer zu erkennen und zu lesen. In der Regel braucht man Kenntnisse der altdeutschen Sprache, um wirklich entziffern zu können, was geschrieben steht“, erklärt Pastor Schmidt. In dem umfangreichen und zeitlich weit zurückreichenden Repertoire der Marienkirche wurden anfangs Eintragungen auf Latein geschrieben.

Ältester Kirchenregister von 1574

Insbesondere für die Zeit vor Einführung der Standesämter Ende des 19. Jahrhunderts sind die Kirchenbücher für Ahnenfoscher sehr wichtige Quellen. Die Aufzeichnungen der evangelischen Gemeinde in Grimmen gehen bis zur Zeit kurz nach der Reformation zurück. Das erste noch erhaltene Kirchenbuch ist ein Konfirmationsregister aus dem Jahr 1574.

„Das kann nicht der erste Register in Grimmen gewesen sein. Es muss vorher schon ein Buch gegeben haben, das verschwunden ist“, sagt Pastor Schmidt. Zu der Zeit wurden die Geburtsdaten nicht zusätzlich eingetragen, sondern nur das Datum der Konfirmation und die Namen der Konfirmanten. Der älteste Taufregister ist aus dem Jahr 1615 und der älteste Sterberegister geht ins Jahr 1645 zurück.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell liegen im Pfarrhaus zwei Anfragen zur Familienforschung vor. „Im Schnitt gibt es eine Anfrage pro Woche. Wir haben auch schon Anfragen aus den USA und Kanada bekommen, von Auswanderern oder Nachlassempfängern“, erzählt der Pastor und ergänzt: „Das Interesse und Engagement nach der Herkunft ist erstaunlich, denn oft sind die Pfade der Familien gar nicht so leicht zu finden.“

Die Entscheidung gegen ein Online-Portal müsse nicht für immer bestehen bleiben, doch vorerst soll das interne System weiterhin angewendet werden.

Von Christin Assmann